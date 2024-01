Miroir de l'histoire politique du Québec depuis 2004, Mémoires célèbre son 20e anniversaire!

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - L'émission Mémoires entame sa 20e année sur le Canal de l'Assemblée nationale! Vingt ans à raconter les moments mémorables de l'histoire du Québec par le truchement de souvenirs évoqués par celles et ceux qui se sont impliqués en politique active. Cet hiver, soyez aux premières loges d'entrevues passionnantes et vivez les émotions d'ex-parlementaires qui renouent avec le mythique salon Bleu!

Mémoires commence l'année en force en recevant la première femme première ministre du Québec, Mme Pauline Marois. Au fil de sept épisodes, Mme Marois revient sur les nombreux événements qui ont marqué sa vie personnelle et professionnelle. Suivent M. Thomas Mulcair et M. Henri-François Gautrin qui racontent, avec sensibilité et humour, des moments décisifs de leur carrière et de l'histoire du Québec. Témoins privilégiés de grands changements, ces trois ex-parlementaires font écho à l'évolution de la société québécoise.

Au programme dès le 4 février :

4 février au 17 mars : M me Pauline Marois (La Peltrie : 1981-1985; Taillon : 1989-2006; Charlevoix : 2007-2012; Charlevoix-Côte-de-Beaupré : 2012-2014)

(La Peltrie : 1981-1985; Taillon : 1989-2006; Charlevoix : 2007-2012; Charlevoix-Côte-de-Beaupré : 2012-2014) 24 mars au 7 avril : M. Thomas Mulcair ( Chomedey : 1994-2007)

( : 1994-2007) 14 au 28 avril : M. Henri-François Gautrin ( Verdun : 1989-2014)

Mémoires en quelques chiffres :

390 émissions

145 personnes invitées

8 formations politiques

Le rendez-vous est lancé à compter du 4 février sur le Canal de l'Assemblée nationale, les dimanches à 20 h et en rediffusion les lundis, dès 20 h. Vous aimeriez revoir tous les épisodes de la série? Consultez le site Web de l'Assemblée nationale!

