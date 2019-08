Miró à Majorque. Un esprit libre - Plus que trois semaines pour voir cette exclusivité nord-américaine au MNBAQ!

Un langage pictural unique

S'abandonnant aux suggestions de la matière et au pouvoir expressif du geste, Miró réalise des peintures d'une créativité débordante et son œuvre éminemment suggestive a un attrait universel. Fortement attaché à l'art et à la nature de son pays, l'artiste élabore un langage pictural unique, dans lequel des formes élémentaires prennent valeur de signes. Celui-ci y célèbre la femme, l'oiseau ou la nuit étoilée dans d'étonnants idéogrammes où se manifeste une fantaisie débridée. Ses compositions spectaculaires, qui s'inspirent notamment de l'action painting américain, manifestent son besoin insatiable d'exploration et montrent un Miró résolument jeune et non conformiste, dont la modernité est toujours bien actuelle.

Miró, éternel explorateur

Cette première exposition majeure de Miró au Québec, depuis plus de 30 ans, est articulée autour de quatre grands thèmes, offrant autant de pistes de lecture de l'œuvre de celui déjà sacré icône du 20e siècle, d'un artiste au charme universel considéré comme une figure de proue du surréalisme.

La première zone montre les racines catalanes de l'artiste et son attachement à l'art, à la nature et aux paysages de son pays, à travers la peinture rupestre préhistorique ou l'œuvre de l'architecte Antoni Gaudí, qui figurent parmi ses principales sources d'inspiration.

La seconde section aborde les grandes influences de l'artiste durant cette période : l'expressionnisme abstrait et la calligraphie orientale. Miró admirait beaucoup la spontanéité des peintres américains ainsi que l'équilibre délicat atteint par les artistes japonais, comme le montrent plusieurs toiles spectaculaires de grand format.

La troisième partie présente le répertoire de formes originales créées par Miró, dévoilant une imagerie singulière inspirée de ses thèmes de prédilection dans des sculptures étonnantes et de superbes idéogrammes où se manifeste une fantaisie débridée.

Enfin, la dernière zone de l'exposition est consacrée aux grandes compositions de la maturité, caractérisées par une gestuelle forte et une grande variété de techniques et de matériaux. Elle se conclut sur une vaste série de peintures monumentales en noir et blanc, d'une facture particulièrement audacieuse, où le paysage prend une dimension véritablement cosmique.

L'atelier de tous les possibles

En complément de l'exposition, les visiteurs peuvent également apprécier un film de Cesc Mulet, Je rêve d'un grand atelier, qui propose une visite de l'Atelier Sert, cet espace magnifique où l'artiste a travaillé durant plus de 25 ans. Diffusée en continu, la production de 2018, de près de 12 minutes, constitue une introduction remarquable à l'univers de Miró et permet de voir ses œuvres dans leur contexte d'origine.

Une prestation unique pour le MNBAQ

Le MNBAQ s'inscrit parmi les circuits internationaux prestigieux en accueillant une exposition d'envergure telle Miró à Majorque. Un esprit libre, qui jette un regard unique sur Joan Miró, cet artiste au charme universel, sur une œuvre ludique, extravagante et poétique, aussi puissante que le soleil d'Espagne! Passons vite par Québec!

Miró à Majorque. Un esprit libre

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Jusqu'au 8 septembre 2019

