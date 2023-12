La campagne Héros des Fêtes met en vedette une réunion surprise entre trois Canadiens méritants et leurs proches

CALGARY, AB, le 1er déc. 2023 /CNW/ - WestJet a dévoilé aujourd'hui sa campagne annuelle Miracle de Noël, intitulée à juste titre Héros des Fêtes, qui marque 11 ans de rendre possible l'impossible. La campagne de cette année met en lumière le fait qu'un Canadien sur quatre sera isolé d'un proche pendant le temps des Fêtes. Les WestJetters ne savent que trop bien ce que c'est que d'être séparé de sa famille et de ses amis pendant le temps des Fêtes, alors cette année, trois réunions surprises ont été organisées pour des personnes qui travaillent dans les industries liées aux voyages en cette période occupée de l'année.

« WestJet est fière de faire partie d'une grande communauté qui travaille sans relâche pendant la période des Fêtes pour rapprocher les Canadiens des gens et des endroits qui leur tiennent le plus à cœur », a déclaré Jennifer Callegaro, directrice du marketing chez WestJet. « Cette année, notre campagne Miracle de Noël rend hommage aux nombreux héros et héroïnes des Fêtes de l'industrie du voyage et leur offre le meilleur des cadeaux : passer du temps avec leurs proches. »

Dans le cadre de sa campagne Miracle de Noël, WestJet a organisé trois réunions surprises :

Ashley Springer , chauffeur d'autobus chez Translink, a retrouvé sa sœur et son neveu qui vivent à New York .

, chauffeur d'autobus chez Translink, a retrouvé sa sœur et son neveu qui vivent à . Killian Kampes , voiturier au Fairmont Hotel Vancouver, a retrouvé sa mère et son père qui vivent à Dublin .

, voiturier au Fairmont Hotel Vancouver, a retrouvé sa mère et son père qui vivent à . Husan Gill , agente de piste, AGI à l'Aéroport international de Vancouver , a retrouvé sa meilleure amie qui vit à Prince George .

« Depuis plus d'une décennie, nous créons pour les Fêtes des campagnes significatives qui redonnent aux gens et aux communautés que nous servons », a poursuivi Mme Callegaro. « Nous avons sondé les Canadiens, et 75 % d'entre eux ont indiqué qu'il est très important de passer du temps avec des êtres chers pendant les Fêtes. Sachant cela, nous avons été très heureux de surprendre quelques héros et héroïnes méritants dans le cadre de la campagne de cette année. »

Nommez un héros des Fêtes aujourd'hui

En cette période des Fêtes, la compagnie aérienne invite les Canadiens à nommer un héros des Fêtes qui travaille loin de ses proches, pour lui offrir l'occasion de tisser des liens. Les nominations sont ouvertes à l'adresse Miracle de Noël WestJet | Site officiel de WestJet.

La vidéo et les images de la campagne Miracle de Noël de WestJet peuvent être téléchargées ici .

