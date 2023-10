CHARLOTTETOWN, PE, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé et les ministres responsables de la santé mentale et de la dépendance ont conclu une réunion fructueuse à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. Les ministres ont tenu des discussions productives sur des priorités communes, notamment le personnel de la santé, les données sur la santé, la santé mentale et la dépendance, et la santé publique.

Tous les gouvernements agissent. Les gouvernements font des investissements importants pour améliorer les services de soins de santé dont dépendent les Canadiens et leurs familles. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à travailler en collaboration sur le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens et sur les priorités communes que sont l'élargissement de l'accès aux services de santé familiale, le soutien au personnel de la santé et la réduction des arriérés, l'augmentation du soutien aux services en santé mentale et en dépendance, et la modernisation des systèmes de soins de santé du Canada.* Tous les gouvernements collaborent sur la base du principe du respect mutuel des rôles et responsabilités de chaque gouvernement, y compris la compétence exclusive des provinces et territoires pour la planification, l'organisation et la gestion des systèmes de soins de santé.

Au pays, notre système de soins de santé est confronté à son plus grand défi mais fait face également à une opportunité importante. La transformation du système de soins de santé nécessite que tous les ordres de gouvernement s'unissent pour soutenir la santé et le bien-être mental en investissant dans les déterminants sociaux de la santé.

Les ministres travaillent également à aider les Canadiens à vieillir dans la dignité, près de chez eux, en ayant accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sûr.

Personnel de la santé

Le personnel de la santé est l'épine dorsale des systèmes de soins de santé et de nouvelles mesures s'imposent pour relever les défis auxquels les professionnels de la santé sont confrontés. Au cours de leur réunion d'aujourd'hui, les ministres ont discuté des progrès accomplis à ce jour pour relever les défis liés au personnel de la santé et ils se sont engagés envers des stratégies conçues pour s'attaquer aux priorités actuelles, notamment :

Voir au maintien en poste du personnel de la santé par la création d'une boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers qui fournira des outils concrets et des guides aux employeurs pour créer des environnements de travail où le personnel infirmier se sent soutenu et veut rester à leur poste. Les ministres ont également rencontré des intervenants du milieu infirmier en matinée où ils ont entendu la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers souligner l'importance d'explorer des solutions pour réduire le recours au personnel infirmier provenant d'agences en stabilisant le personnel infirmier.

par la création d'une boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers qui fournira des outils concrets et des guides aux employeurs pour créer des environnements de travail où le personnel infirmier se sent soutenu et veut rester à leur poste. Les ministres ont également rencontré des intervenants du milieu infirmier en matinée où ils ont entendu la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers souligner l'importance d'explorer des solutions pour réduire le recours au personnel infirmier provenant d'agences en stabilisant le personnel infirmier. Assurer l'éducation et la formation en améliorant notre compréhension de l'offre et de la demande de travailleurs de la santé aujourd'hui et à l'avenir. Dans le cadre de ces efforts, les ministres s'engagent à explorer des stratégies et des initiatives pour soutenir l'inclusion, le recrutement et la rétention des peuples autochtones dans les ressources humaines en santé. Ils ont également réaffirmé qu'ils étaient en faveur du maintien à deux ans de la durée de la résidence en médecine familiale. Les ministres ont réitéré l'importance de faire en sorte que le jumelage des résidents canadiens ait lieu plus rapidement afin d'assurer les meilleures possibilités aux diplômés en médecine qui souhaitent suivre une formation au Canada.

en améliorant notre compréhension de l'offre et de la demande de travailleurs de la santé aujourd'hui et à l'avenir. Dans le cadre de ces efforts, les ministres s'engagent à explorer des stratégies et des initiatives pour soutenir l'inclusion, le recrutement et la rétention des peuples autochtones dans les ressources humaines en santé. Ils ont également réaffirmé qu'ils étaient en faveur du maintien à deux ans de la durée de la résidence en médecine familiale. Les ministres ont réitéré l'importance de faire en sorte que le jumelage des résidents canadiens ait lieu plus rapidement afin d'assurer les meilleures possibilités aux diplômés en médecine qui souhaitent suivre une formation au Canada. Veiller à ce que les professionnels de la santé formés à l'étranger puissent travailler plus rapidement au Canada , en simplifiant les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers, en offrant de nouvelles voies d'accès aux professionnels qualifiés dans le domaine de la santé et en s'engageant à respecter l'éthique en matière de recrutement dans d'autres pays. Cela comprend un engagement de la part du gouvernement du Canada à continuer de prendre des mesures par le biais des programmes fédéraux en matière d'immigration pour faciliter l'immigration et l'obtention de la résidence au Canada des travailleurs de la santé formés à l'étranger.

puissent travailler plus rapidement au Canada en simplifiant les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers, en offrant de nouvelles voies d'accès aux professionnels qualifiés dans le domaine de la santé et en s'engageant à respecter l'éthique en matière de recrutement dans d'autres pays. Cela comprend un engagement de la part du gouvernement du Canada à continuer de prendre des mesures par le biais des programmes fédéraux en matière d'immigration pour faciliter l'immigration et l'obtention de la résidence au Canada des travailleurs de la santé formés à l'étranger. Favoriser la mobilité des médecins, du personnel infirmier et d'autres professionnels de la santé afin qu'ils puissent exercer dans d'autres juridictions sans délai important ni nécessité de satisfaire à des exigences supplémentaires.

des médecins, du personnel infirmier et d'autres professionnels de la santé afin qu'ils puissent exercer dans d'autres juridictions sans délai important ni nécessité de satisfaire à des exigences supplémentaires. Renforcer les données et la planification du personnel de la santé grâce à un nouveau Centre d'excellence pour l'avenir des travailleurs de la santé, qui veillera à ce que les planificateurs disposent des renseignements dont ils ont besoin pour s'assurer qu'il y a des travailleurs de la santé pour répondre aux besoins des Canadiens aujourd'hui et à l'avenir.

Pour faire progresser ce travail, les ministres ont approuvé une déclaration et des engagements connexes sur le soutien au personnel de la santé.

Santé numérique et données sur la santé

Les Canadiens s'attendent à ce que leurs renseignements sur la santé soient facilement et en toute sécurité accessibles pour eux et leurs fournisseurs de soins de santé grâce à des systèmes de soins de santé modernes et connectés numériquement, construits avec les normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée.

Les ministres ont approuvé un Plan d'action FPT conjoint sur les données de santé et la santé numérique, qui trace la voie à suivre pour travailler ensemble au cours des prochaines années pour :

Recueillir et partager des renseignements dépersonnalisés de haute qualité et comparables pour mesurer les progrès réalisés au moyen d'indicateurs communs en vue d'améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

pour mesurer les progrès réalisés au moyen d'indicateurs communs en vue d'améliorer les soins de santé pour les Canadiens. Adopter des normes communes d'interopérabilité guidées par la Feuille de route pancanadienne commune d'interopérabilité afin de mieux connecter les systèmes de soins de santé et de permettre aux Canadiens et à leurs fournisseurs de soins de santé d'accéder en toute sécurité aux renseignements électronique sur la santé afin d'améliorer les soins.

guidées par la Feuille de route pancanadienne commune d'interopérabilité afin de mieux connecter les systèmes de soins de santé et de permettre aux Canadiens et à leurs fournisseurs de soins de santé d'accéder en toute sécurité aux renseignements électronique sur la santé afin d'améliorer les soins. Promouvoir l'harmonisation des politiques et des cadres législatifs provinciaux et territoriaux en matière de données sur la santé afin d'adopter des approches cohérentes de la gestion des renseignements sur la santé, tout en maintenant des mesures appropriées de protection de la vie privée.

afin d'adopter des approches cohérentes de la gestion des renseignements sur la santé, tout en maintenant des mesures appropriées de protection de la vie privée. Adopter des principes communs de gestion des données sur la santé en approuvant une Charte pancanadienne des données sur la santé qui réaffirme l'engagement en faveur d'une approche éthique des données sur la santé centrée sur la personne, de l'engagement public, de l'équité et de la souveraineté autochtone en matière de données.

en approuvant une Charte pancanadienne des données sur la santé qui réaffirme l'engagement en faveur d'une approche éthique des données sur la santé centrée sur la personne, de l'engagement public, de l'équité et de la souveraineté autochtone en matière de données. Recueillir et partager des données sur la santé publique afin d'aider le Canada à se préparer et à réagir aux événements de santé publique.

Les ministres ont convenu de continuer à travailler en collaboration pour faire avancer le Plan d'action, tout en respectant les différences de systèmes de renseignements sur la santé et de capacités entre les provinces et les territoires. Au fur et à mesure que ces efforts se poursuivent, les Canadiens peuvent être assurés que la collecte et le partage de renseignements dépersonnalisés se feront dans le respect des garanties mises en place pour protéger les informations personnelles.

Santé mentale et dépendance

Le Canada continue à faire face à des défis croissants et sans précédent en matière de santé mentale et de dépendance, notamment la crise des surdoses et de la dépendance. Les ministres responsables de la santé mentale et de la dépendance ont évoqué les approches nouvelles et innovantes ainsi que les pratiques prometteuses culturellement appropriées mises en œuvre dans l'ensemble du pays. Ils ont souligné leur collaboration continue pour soutenir les Canadiens confrontés à des problèmes de santé mentale et de dépendance, y compris la promotion et la prévention, l'intervention, la réduction des méfaits menant à des traitements, du soutien et des services de rétablissement dans la communauté. Les ministres ont parlé des efforts déployés pour réduire la stigmatisation et pour doter les Canadiens des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre soin de leur santé mentale. Les ministres se sont engagés sur les priorités de collaboration FPT, notamment le soutien aux personnes ayant des besoins complexes; le renforcement des services de santé mentale et de bien-être par la prévention, la promotion et les services pour les enfants, les jeunes et les familles; et la sensibilisation du public aux enjeux de santé mentale et aux services de soutien disponibles, ainsi que la réduction de la stigmatisation.

Afin de s'assurer que les Canadiens ont accès à un soutien en cas de crise suicidaire et de détresse émotionnelle, un nouveau numéro à trois chiffres facile à retenir sera disponible au Canada à partir du 30 novembre 2023. Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise du suicide offrira un soutien adapté aux traumatismes et à la culture, 24 heures sur 24, en français et en anglais, par téléphone et par texto. Les ministres ont discuté des préparatifs en vue du lancement et de la mise en œuvre réussis de cette importante initiative pancanadienne, qui reliera les services déjà existants dans les provinces et les territoires.

Priorités en matière de santé publique

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable et continu sur la santé et le bien-être social et économique de la population du Canada. Les leçons retenues de la pandémie ont mis en évidence les forces essentielles des systèmes de santé publique et de soins de santé, et ont révélé les lacunes à combler.

Les ministres se sont engagés à poursuivre leur collaboration en vue d'une approche durable et intégrée de la santé publique qui permettra de promouvoir la santé, de prévenir les maladies et de mieux protéger les Canadiens contre les futures menaces en matière de santé publique.

Conclusion

Les Canadiens méritent des systèmes de soins de santé sur lesquels ils peuvent compter pour assurer leur santé et celle de leurs proches. Les ministres continueront à travailler ensemble pour améliorer les systèmes de soins de santé, en prenant en considération les déterminants sociaux de la santé, ainsi que la santé et le bien-être de tous les Canadiens.

+Le Manitoba est encore en période de transition et n'est pas partie au présent communiqué.

*Le Québec n'a signé aucune entente avec le gouvernement fédéral et n'est pas lié par les conditions associées au document intitulé Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens. Le Québec demeure pleinement engagé à exercer ses propres responsabilités dans le cadre de sa compétence exclusive en matière de soins de santé et n'a pas adhéré aux stratégies pancanadiennes concernant les ressources humaines, les données et les soins virtuels et la santé mentale et entend conserver sa pleine autonomie en ce qui concerne la planification, l'organisation et la gestion de son système de santé. Le Québec demeure toutefois ouvert au partage d'informations et de pratiques exemplaires avec d'autres gouvernements dans ces domaines.

