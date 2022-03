VANCOUVER, BC, le 14 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'aider les Britanno-Colombiens pendant les efforts de rétablissement en raison des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes en novembre dernier.

L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, a terminé une visite des régions touchées par les inondations en Colombie-Britannique, dont Abbotsford et Merrit, pour discuter des efforts de rétablissement et pour voir le travail qui s'effectue dans le but d'améliorer la préparation aux prochaines catastrophes naturelles. Le ministre a rencontré des maires, des dirigeants autochtones et des intervenants d'urgence qui ont été touchés directement par les inondations sans précédent. Ce voyage marque la deuxième fois que le ministre Blair se déplace en Colombie-Britannique depuis qu'il a été nommé comme le tout premier ministre de la Protection civile.

Le maire d'Abbotsford, Henry Braun, a organisé une visite de la station de pompage à Barrowtown, une infrastructure essentielle qui déverse les eaux de la région dans la prairie Sumas dans la rivière Fraser, avec le ministre Blair, l'honorable Mike Farnworth, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général et la députée d'Abbotsford-Mission, Pam Alexis. Il a aussi visité la ville de Merritt avec la mairesse Linda Brown, des conseillers municipaux et des représentants de la ville. Il a aussi visité les maisons et les quartiers résidentiels qui ont été gravement frappés.

Sachant que les connaissances traditionnelles et la gouvernance locale sont importantes pour la sécurité civile, le ministre Blair a rencontré la cheffe Alice McKay de la Première Nation de Matsqui et le chef Dalton Silver de la Première Nation de Sumas. Ensemble, ils se sont engagés à renforcer leur partenariat et à mobiliser les communautés des Premières Nations dans les efforts de secours.

Pendant ces rencontres, le ministre a discuté du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe, la résilience climatique et le travail de reconstruction qui est fait de manière à protéger les Britanno-Colombiens des prochains phénomènes météorologiques, à créer des communautés plus propres et plus saines et à appuyer les efforts fédéraux à atteindre nos objectifs climatiques et la carboneutralité.

Le ministre Blair a aussi souligné la prochaine réunion avec ses homologues provinciaux et territoriaux le 17 mars. Les ministres discuteront des priorités partagées pour la préparation aux urgences, dont les catastrophes naturelles causées par les changements climatiques et l'importance d'une solide intervention et rétablissement.

Pendant ses réunions, le ministre Blair a aussi noté que le gouvernement du Canada poursuit son travail sur la première Stratégie nationale d'adaptation. Cette stratégie représente une vision partagée pour la résilience climatique au Canada et présente un cadre avec des mesures concrètes, des objectifs clairs et des indicateurs pour mesure le progrès. La stratégie souligne l'importance de l'adaptation et présente les possibilités de collaboration accrue.

« Le gouvernement du Canada continue d'épauler les personnes, les familles et les communautés britanno-colombiennes qui travaillent pour se rétablir des inondations de novembre dernier. Au cours des deux dernières journées, j'ai visité des quartiers résidentiels, des maisons et des entreprises touchées par les inondations, j'ai écouté les histoires et j'ai vu les dommages. J'ai réaffirmé notre soutien pour les aider pendant cette période difficile. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

La responsabilité de la gestion des urgences au Canada est partagée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et leurs partenaires, dont les Premières Nations et les nations signataires de traités.

est partagée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et leurs partenaires, dont les Premières Nations et les nations signataires de traités. Le comité, formé par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et des Premières Nations, travaille ensemble pour assurer l'efficacité des efforts de secours après les catastrophes naturelles dans la province. Le comité améliore aussi l'adaptation climatique et les mesures d'intervention. Ce travail s'ajoute aux efforts entamés par les organismes de sécurité civile locaux : logement d'urgence et soutien pour les agriculteurs et le rétablissement rapide des résidents de la région.

et de la Colombie-Britannique et des Premières Nations, travaille ensemble pour assurer l'efficacité des efforts de secours après les catastrophes naturelles dans la province. Le comité améliore aussi l'adaptation climatique et les mesures d'intervention. Ce travail s'ajoute aux efforts entamés par les organismes de sécurité civile locaux : logement d'urgence et soutien pour les agriculteurs et le rétablissement rapide des résidents de la région. Le gouvernement de la Colombie-Britannique se recourra aux Accords d'aide financier en cas de catastrophe. Ce programme, administré par Sécurité publique Canada , offre de l'aide financière aux provinces et territoires (lorsqu'ils le demandent) lorsque le coût de l'intervention et du rétablissement aux catastrophes naturelles dépasse ce que la province ou le territoire peut raisonnablement se permettre. Le gouvernement du Canada a mis de côté 5 milliards de dollars en 2021-2022 pour aider avec le coût de rétablissement et d'autres coûts liés aux catastrophes naturelles récentes en Colombie-Britannique.

, offre de l'aide financière aux provinces et territoires (lorsqu'ils le demandent) lorsque le coût de l'intervention et du rétablissement aux catastrophes naturelles dépasse ce que la province ou le territoire peut raisonnablement se permettre. Le gouvernement du a mis de côté 5 milliards de dollars en 2021-2022 pour aider avec le coût de rétablissement et d'autres coûts liés aux catastrophes naturelles récentes en Colombie-Britannique. Après les inondations dévastatrices, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique se sont engagés à doubler les dons faits à la Croix-Rouge canadienne. Grâce à la générosité de la population, la Croix-Rouge a reçu plus de 30 millions de dollars en don, donc un total de plus de 90 millions de dollars.

