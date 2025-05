Créer une nouvelle expérience de vente au détail immersive qui allie le magasinage et le jeu

S'étendant sur plus de 4 000 pieds carrés, le magasin Don Mills est conçu pour offrir une expérience de magasinage unique qui transcende les frontières traditionnelles de la vente au détail. Le magasin propose une sélection variée de produits, y compris des catégories populaires comme les jouets en peluche, les *boîtes surprises et plus de 20 marques de maquillage et de soins de la peau tendance, réputées pour leur qualité et leur style à des prix accessibles.

En intégrant des éléments de divertissement et de loisirs à son aménagement, ce magasin emplacement incarne la « philosophie de la joie » de MINISO. L'environnement immersif favorise les interactions sociales pendant les achats. Parmi ses nombreuses caractéristiques, il y a une zone dédiée aux machines à pinces qui allie divertissement et consommation, créant une atmosphère attrayante où l'on peut « faire des achats et s'amuser ».

Ce nouveau magasin est le tout premier de MINISO au Canada à proposer une section de crème glacée, ce qui améliore la consommation de style de vie en offrant aux clients un guichet unique complet comprenant des options de magasinage, d'activités de jeu et de rafraîchissement.

Lors de l'inauguration, MINISO a présenté sa dernière collection de boîtes surprises de peluches en vinyle, qui a rapidement remporté un vif succès, avec la vente de plus d'une centaine d'unités en très peu de temps. Des personnages bien-aimés de Disney comme Stitch et Winnie-the-Pooh sont devenus des favoris des fans, attirant l'attention des acheteurs et des collectionneurs. L'engouement pour la nouvelle série Stitch va se poursuivre avec son lancement dans tous les magasins MINISO du Canada d'ici la fin du mois de mai, faisant de ces lieux des destinations incontournables pour les fans inconditionnels de l'extraterrestre bleu emblématique.

La journée d'inauguration a été riche en émotions, avec des festivités comprenant des cérémonies d'inauguration accompagnées de danses du lion et de performances de DJ. Des activités interactives telles que la chasse aux personnages dans des boîtes surprises ont attiré de nombreux visiteurs désireux de participer et d'immortaliser des moments mémorables dans ce lieu animé. Le jour du lancement, les ventes ont été très bonnes, reflétant le succès de cette première.

Développer une vision globale de la vente au détail qui allie style de vie, design et divertissement

Le CF Shops at Don Mills est une destination de magasinage en plein air haut de gamme renommée à Toronto, qui allie de façon transparente des boutiques de détail à des restaurants raffinés et à des options de divertissement. Son design en plein air reflète les tendances du style de vie moderne tout en s'imposant comme un nouveau point de repère urbain, en parfaite adéquation avec l'identité de marque jeune et ludique de MINISO. Pour l'avenir, des plans sont déjà en cours pour l'ouverture de magasins supplémentaires à Toronto et à Edmonton afin de consolider l'empreinte de MINISO sur le marché dynamique du Canada.

En mars 2025, MINISO avait pénétré avec succès plus de 100 marchés mondiaux et comptait plus de 7 400 magasins dans le monde, dont plus de 370 rien qu'en Amérique du Nord. La mission de l'entreprise souligne que « la vie est faite pour s'amuser », tout en aspirant à devenir le premier groupe mondial de vente au détail de conception de PI en se concentrant continuellement sur le caractère abordable, les efforts de mondialisation et la conception de produits novateurs (conception de PI). Grâce à ces principes qui guident les opérations à l'échelle mondiale, les consommateurs du monde entier peuvent s'attendre à vivre des expériences quotidiennes améliorées grâce aux produits attrayants proposés par MINISO.

À propos de MINISO

MINISO Group est une marque mondiale de style de vie qui offre une variété de produits de style de vie axés sur le design. L'entreprise sert les consommateurs principalement par l'entremise de son vaste réseau de magasins MINISO, et fait la promotion d'une expérience de magasinage relaxante, de chasse au trésor et attrayante remplie de surprises merveilleuses qui plaisent à tous les groupes démographiques. La conception esthétique, la qualité et l'abordabilité sont au cœur de chaque produit du vaste portefeuille de produits de MINISO, et l'entreprise déploie continuellement et fréquemment des produits comportant ces qualités. Depuis l'ouverture de son premier magasin en Chine en 2013, l'entreprise a bâti sa marque phare « MINISO » en tant que marque de détail mondialement reconnue et a établi un vaste réseau de magasins dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.miniso.com/.

