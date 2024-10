VANCOUVER, C.-B., 2 octobre 2024 /CNW/ - La marque mondiale de style de vie MINISO a ouvert son nouveau magasin phare à Vancouver au CF Richmond Centre à Richmond, en Colombie-Britannique, le 28 septembre 2024. Le lancement d'un autre magasin à thème rose souligne la présence croissante de MINISO au Canada, alors qu'elle poursuit sa mission d'offrir des expériences de magasinage plus joyeuses à une clientèle plus vaste partout au pays grâce à des conceptions plus novatrices, à des atmosphères de rêve et à des sections de produits de PI élargies.

Situé au cœur de Richmond, avec un accès direct aux principales routes de transport, le magasin MINISO de 3 500 pieds carrés se trouve de manière pratique au premier étage du CF Richmond Centre, près de H&M et de Shoppers. Avec son nouveau magasin phare, MINISO se retrouve dans un endroit de choix, offrant un environnement de magasinage dynamique et des expériences ludiques dans l'un des centres de vente au détail les plus achalandés de la ville.

Les amateurs de MINISO peuvent explorer une vaste sélection d'environ 3 000 UGS, offrant tout ce dont ils ont besoin dans la vie quotidienne, ainsi que des produits qu'ils aiment, comme des boîtes surprise, des peluches, des cosmétiques, des articles de papeterie et des articles ménagers. Le magasin phare propose une sélection de produits populaires, ainsi que des collaborations exclusives avec des PI célèbres comme Disney, Sanrio et des séries nouvellement lancées comme BT21, Chiikawa et Zanmang Loopy. Les nouveaux produits de beauté lancés par des marques de beauté comme Black Rouge, Into You, MilleFee et Canmake enrichissent davantage l'offre du magasin, en veillant à ce qu'il ait quelque chose pour tout le monde.

En tant que premier magasin à thème rose de MINISO en Colombie-Britannique, le magasin phare de Vancouver reflète le dévouement de la marque à créer des expériences de magasinage amusantes et mémorables. Les douces teintes de rose et les éléments ludiques au néon du magasin ouvrent la voie à un environnement visuellement captivant, attirant les clients dans un monde fantaisiste et invitant qui leur procure une sensation de fraîcheur et de joie sans effort. Grâce à des installations comme une grande roue rose, une aire de boîtes surprise roses et une zone de maquillage interactif, le magasin invite les clients à explorer et à s'engager dans un environnement immersif et dynamique. La conception unique du magasin et sa variété de produits en font une destination incontournable pour les acheteurs de Vancouver.

Pour célébrer l'ouverture, MINISO a organisé une série d'activités et de promotions passionnantes. Les visiteurs ont eu droit à des spectacles en direct de groupes de danse locaux et peuvent participer à un kiosque photo, à des séances de peinture faciale et à des séances de maquillage. Des cadeaux spéciaux, y compris des parfums gratuits et des boîtes surprise Sanrio en édition limitée, étaient disponibles. Les invités ont également été invités à partager leurs expériences de magasinage sur les médias sociaux en mentionnant @Miniso.Canada pour courir la chance de gagner des produits exclusifs.

Ce magasin phare marque une étape importante dans l'expansion stratégique de MINISO à l'échelle du Canada, car il a permis à la collectivité d'avoir un autre magasin bien conçu. Le magasin Sherway, qui a récemment ouvert ses portes, a également marqué le début de la collection Chiikawa et a introduit pour la première fois au Canada un nouveau design de magasin sur le thème rose, ainsi que d'autres nouveaux magasins comme le CF Fairview Mall et le CF Lime Ridge Mall en Ontario, qui illustrent la fraîcheur de la marque, une approche de conception novatrice, qui apporte plus de joie au magasinage. Avec l'ouverture d'environ 10 nouveaux magasins plus tôt dans l'année, la marque prévoit ouvrir d'autres magasins partout au pays en 2024, y compris un nouveau magasin thématique au Centre Eaton et d'autres emplacements dans les grands centres commerciaux du Québec. Grâce à ses collaborations uniques en matière de propriété intellectuelle et à son accent sur l'engagement de la clientèle, MINISO continue de se distinguer comme un chef de file dans le secteur mondial de la vente au détail axée sur le style de vie.

Pour l'avenir, MINISO demeure déterminée à accroître sa présence au Canada et à l'échelle mondiale, en offrant des expériences de magasinage captivantes, axées sur la conception et joyeuses à encore plus de clients dans le monde.

À propos de MINISO

MINISO Group est un détaillant de valeur mondiale qui offre une variété de produits de style de vie tendance à la conception de PI. L'entreprise sert les consommateurs principalement par l'entremise de son vaste réseau de magasins MINISO, et fait la promotion d'une expérience de magasinage relaxante, de chasse au trésor et attrayante remplie de surprises merveilleuses qui plaisent à tous les groupes démographiques. La conception esthétique, la qualité et l'abordabilité sont au cœur de chaque produit du vaste portefeuille de produits de MINISO, et l'entreprise déploie continuellement et fréquemment des produits comportant ces qualités. Depuis l'ouverture de son premier magasin en Chine en 2013, l'entreprise a bâti sa marque phare « MINISO » en tant que marque consommatrice mondialement reconnue et a établi un vaste réseau de magasins dans le monde.

