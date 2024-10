Dernier né des magasins MINISO de la collection IP, le nouveau magasin de Toronto accueille les clients avec des éléments enchanteurs sur le thème des personnages de Sanrio, notamment des décorations rose tendre et une charmante devanture ornée de personnages de Sanrio, intégrés dans le design général. Le nouveau magasin s'étend sur environ 300 mètres carrés au Centre Eaton, l'un des centres commerciaux les plus animés de la ville, ce qui lui assure une visibilité auprès d'un public large et diversifié. À l'intérieur du magasin, les clients peuvent découvrir des zones bien organisées pour les parfums, les soins personnels, les cosmétiques et l'électronique, ainsi que des sections à thème célébrant des IP populaires tels que Sanrio, Harry Potter, Loopy et Barbie, réunissant ainsi dans un même magasin les joies de plusieurs univers IP.

En particulier, la collection Harry Potter de MINISO fait ses débuts au Canada dans le magasin du Centre Eaton, apportant la joie et la magie des films Harry Potter à la vie à travers un vaste éventail de catégories. Les amateurs de tout ce qui est enchanté découvriront tout, des boîtes aveugles à collectionner aux adorables peluches, en passant par les articles de tous les jours comme la papeterie, les sacs et les accessoires, ce qui leur permettra de revivre la nostalgie de l'enfance et de se créer de nouveaux souvenirs spéciaux. Les amoureux de tout ce qui est enchanteur découvriront tout, des boîtes aveugles de collection aux plushis adorables, en passant par des articles de tous les jours comme de la papeterie, des sacs et des accessoires, les aidant à revivre la nostalgie de l'enfance et à créer de nouveaux souvenirs spéciaux.

Pour célébrer l'ouverture du magasin, MINISO a organisé une série d'événements, notamment de la musique jouée par un DJ, une cérémonie d'inauguration et des promotions telles que des cadeaux spéciaux et des réductions exclusives pour aider les visiteurs à s'immerger dans ce moment de joie. De plus, les consommateurs sont venus spontanément déguisés en leurs personnages préférés, ce qui a ajouté à l'atmosphère de fête et a donné vie à l'expérience au Centre Eaton.

Ce nouveau magasin marque une étape importante dans l'expansion de MINISO partout au Canada, s'appuyant sur l'élan du lancement réussi de Vancouver. Avec d'autres magasins prévus dans des centres commerciaux clés et de nouvelles collaborations passionnantes en matière de propriété intellectuelle à l'horizon, MINISO est prêt à continuer à offrir des expériences de magasinage innovantes et attrayantes aux communautés partout au Canada et à l'étranger.

À propos de MINISO

MINISO Group est un détaillant de valeur mondiale qui offre une variété de produits de style de vie tendance à la conception de PI. L'entreprise sert les consommateurs principalement par l'entremise de son vaste réseau de magasins MINISO, et fait la promotion d'une expérience de magasinage relaxante, de chasse au trésor et attrayante remplie de surprises merveilleuses qui plaisent à tous les groupes démographiques. La conception esthétique, la qualité et l'abordabilité sont au cœur de chaque produit du vaste portefeuille de produits de MINISO. Depuis l'ouverture de son premier magasin en Chine en 2013, l'entreprise a bâti sa marque phare « MINISO » en tant que marque de détail mondialement reconnue et a établi un vaste réseau de magasins dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539526/MINISO_s_new_IP_Collection_Store_at_Eaton_Centre__Toronto.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539527/The_new_IP_Collection_store_features_MINISO_s_beloved_products_including_IP_collaborations_with_Sanr.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539528/Harry_Potter_Product_Shelf_at_MINISO_s_new_IP_Collection_store_in_Toronto.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539529/Customers_in_Front_of_the_New_IP_Collection_Store.jpg

