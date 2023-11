TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - Minière O3

VAL-D'OR, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») est fière d'annoncer les reconnaissances reçues pour ses pratiques exemplaires en développement durable. Le 1er novembre dernier, L'Association d'Exploration Minière du Québec (« AEMQ ») a remis à la Société le lauréat 2023 pour Excellence en développement durable. Par ailleurs, l'association au niveau du Canada Prospectors & Developers Association of Canada (« PDAC ») a annoncé que Minière O3 sera décernée le Prix en Développement durable du PDAC pour l'année 2024. Ces prestigieux prix, tant aux niveaux canadien que provincial, sont la preuve d'un engagement et d'une volonté d'améliorer constamment nos pratiques, de créer des partenariats durables et façonner l'avenir responsable de l'exploration et l'exploitation minière.

Président et Chef de la direction de Minière O3, José Vizquerra a déclaré : « En tant que société d'exploration et de développement, nous priorisons les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») au centre de notre stratégie. Nous sommes honorés de recevoir ces prix en développement durable du PDAC et de l'AEMQ qui reconnaissent nos efforts constants à développer nos projets de façon responsable. Nous sommes plus déterminés que jamais à jouer notre rôle de leader positif et inspirant pour l'industrie et nos pairs. »

Ces récompenses sont le reflet de l'engagement inébranlable de Minière O3 envers des pratiques minières responsables et notre approche novatrice en matière de développement durable. Nos investissements de plus de 2.3 millions de dollars canadiens en 2022 en bonnes pratiques ESG et la certification UL 2723 ECOLOGOMD, pour laquelle, nous avons été la première compagnie d'exploration minière à atteindre la certification complète, démontrent la fermeté de notre engagement.

Myrzah Bello, Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines de Minière O3, a commenté : « Ces reconnaissances sont possibles grâce à la contribution et à la collaboration des membres de notre personnel et de nos partenaires, ainsi qu'au soutien indéfectible du conseil d'administration qui priorise le développement durable. Nous sommes convaincues que nos projets sont prometteurs et qu'ils peuvent être intégrés de manière positive et durable à l'échelle locale et régionale. »

Nous sommes conscients que la pratique du développement durable et responsable de nos activités est en constante évolution exigeant un engagement et une réflexion en continu. Nous recevons ces distinctions comme un incitatif et un encouragement à poursuivre nos efforts en matière d'ESG. Nous poursuivrons le travail en collaboration avec toutes les parties prenantes pour créer un avenir en cohésion avec le développement durable tout en bâtissant les projets de demain.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (73 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

