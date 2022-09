TSXV : OIII | OTCQX : OIIIF - Minière O3

TORONTO , le 22 sept. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. ( TSXV : OIII) (OTC-QX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») est fière d'annoncer qu'elle est la première entreprise d'exploration ayant passé avec succès l'audit terrain et elle est pleinement certifiée au programme de certification UL 2723 ECOLOGO® pour les sociétés d'exploration minière (« Certification ECOLOGO »). Le développement de projets responsables est au cœur de notre stratégie. Cet audit terrain réalisé par l'auditeur confirme que nos procédures et pratiques environnementales, sociales et de gouvernance sont appliquées et suivies de façon rigoureuse par nos équipes.

Appuyée par l'industrie, les investisseurs et les instances gouvernementales, l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) a cherché, en 2012, à élaborer une norme visant à évaluer les entreprises d'exploration minière et leurs fournisseurs de services en se fondant sur leurs pratiques responsables. La Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQÀM (CEM) a élaboré la norme en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes du secteur. UL, un organisme de certification indépendant, a développé la certification ECOLOGO en se basant sur le travail initial de la CEM.

Cet audit terrain a permis à l'auditeur externe de vérifier que les indicateurs englobant les pratiques en matière d'environnement, de santé et de sécurité, de gouvernance, de relations avec la communauté, de relations avec les Premières Nations, d'innovation, de contribution à l'économie locale, et autres sont respectés.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré : « Nous sommes très fiers que cet audit terrain confirme la mise en pratique de nos procédures et politiques en matière de développement durable. Je remercie nos employés et partenaires de leur engagement et contribution dans le développement responsable de nos projets et activités. La certification ECOLOGO démontre l'importance que la Société accorde au développement durable auprès de nos parties prenantes et de nos actionnaires. Nous sommes déterminés de mettre en œuvre de façon proactive les meilleures pratiques à mesure que nous progressons vers notre vision de devenir un producteur d'or d'ici 2026. »

En tant que société d'exploration, Minière O3 a adopté une approche proactive du développement durable en intégrant les meilleures pratiques environnementales, sociales, et de gouvernance comme pilier de notre entreprise afin de créer une valeur à long terme pour nos parties prenantes. Le développement de projets responsable est un travail en continue, Minière O3 entend continuer d'améliorer ses pratiques en matière de développement durable.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX ( TSXV : OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

À propos d'UL

Un nom de confiance dans les tests et la certification par des tiers depuis 100 ans au Canada, UL est une société scientifique de tests, d'inspection et de certification dotée d'une expertise dans l'élaboration et la certification de normes. Les certifications tierces d'UL démontrent l'intégrité des déclarations et peuvent ajouter plus de valeur à votre marque.

À propos de l'AEMQ

L'Association de l'exploration minière du Québec (« AEMQ ») est un organisme sans but lucratif qui représente les acteurs du secteur minier québécois.

Fondée en 1975 afin d'accroître l'exploration minière au Québec et de soutenir le développement de l'entrepreneuriat minier québécois, l'AEMQ compte aujourd'hui 1 200 membres individuels (prospecteurs, géologues, géophysiciens, courtiers, fiscalistes, avocats, etc.) et 200 membres corporatifs (sociétés d'exploration minière junior et majeure, sociétés d'exploitation minière, firmes de génie-conseil en géologie et géophysique, sociétés de forage, sociétés de services, fournisseurs d'équipements, etc.)

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

