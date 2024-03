TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 13 mars 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le début d'une campagne de forage de 3 000 mètres dans le secteur Ludovick sur le projet Horizon, situé à 7 kilomètres à l'ouest des gîtes Marban et Norlartic et à 4 kilomètres au nord-est de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic détenue par Mines Agnico Eagle Limitée. La Société mobilisera deux foreuses dans le cadre de cette campagne de forage.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Ce programme d'exploration dans le secteur Ludovick du projet Horizon représente une occasion d'effectuer un suivi sur des intersections de forage aurifères historiques le long d'un segment de six kilomètres du corridor de la faille Parfouru. Nous explorerons la propriété dans des secteurs où plusieurs cibles d'exploration n'ont pas encore été testées. Nous nous attendons à ce que les premiers résultats de ce programme de forage soient analysés et publiés au cours des prochains mois. »

Géologiquement, la minéralisation aurifère dans le secteur Ludovick est associée au corridor régional de la faille Parfouru qui affecte les volcanites mafiques de la Formation d'Hébécourt du Groupe de Blake River, les wackes du Groupe de Cadillac et les conglomérats du Groupe de Timiskaming, environ 4,0 km au nord de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic le long de la faille de Cadillac. La Formation d'Hébécourt s'étend jusqu'au complexe minier La Ronde à quelque 30 km plus à l'ouest. Le Groupe de Timiskaming, quant à lui, est un bassin sédimentaire renommé pour son association étroite avec de nombreux gisements d'or archéens dans la ceinture de l'Abitibi. Dans le secteur Ludovick de la propriété Horizon, le corridor aurifère Parfouru présente une largeur d'au moins 700 mètres, tel qu'indiqué par les intersections de forage historiques obtenues par NioGold Mining Corporation (« NioGold ») (voir le communiqué daté du 6 novembre 2012 intitulé « NioGold Mining Corporation Announces Ludovick Zone Extended Over a Length of 1.3 km ». Les meilleurs résultats ont été obtenus dans la zone Ludovick, au sein d'une structure située au contact de la Formation d'Hébécourt et du Groupe de Cadillac, avec des teneurs de 8,17 g/t Au sur 3,1 m dans le sondage CW-11-021, 3,15 g/t Au sur 6,5 m dans le sondage CW-11-016, et 23,4 g/t Au sur 1,0 m dans le sondage CW-12-083. Plus au sud, au sein du corridor de la faille Parfouru, des intervalles significatifs ont été obtenus dans des conglomérats du Groupe de Timiskaming, soit 9,06 g/t Au sur 2,2 m dans le sondage CW-12-075, au sein d'une enveloppe de 50 mètres de large montrant des valeurs anomales en or. La présence de minéralisation au sein du bassin sédimentaire ouvre clairement un potentiel d'exploration prometteur dans le secteur au sud-ouest, au-delà de la zone Ludovick. Peu de forage historique a été effectué le long du segment de 6 km du corridor de la faille Parfouru couvert par la propriété Horizon, qui présente donc un potentiel d'exploration évident. La campagne de forage annoncée aujourd'hui sera la première tentative de la Société dans cette partie de la propriété et sera axée sur la vérification par forage des extensions des intervalles historiques énumérés ci-dessus.

Pour les détails concernant les protocoles de contrôle de qualité utilisés, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse de NioGold.

Figure 1 : Projets Horizon et Marban Alliance

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par M. Sébastien Vigneau, géo. (OGQ no 993), géologue principal de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43‑101.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (106 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et du modélisation des ressources. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage sur le projet Horizon; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

