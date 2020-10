Mines : des retombées économiques majeures pour tout le Québec

Les résultats dévoilés démontrent une fois de plus toute l'ampleur de la contribution de l'industrie pour les régions dites minières, mais également, et cela n'est pas négligeable, pour les grands centres. Pour l'AMQ, il est clair que des régions comme Montréal ou la Montérégie sont beaucoup plus près de l'industrie minière qu'on peut le croire.

Outre les dépenses, l'étude démontre que plus de 48 000 emplois directs, indirects et induits sont créés ou soutenus par l'industrie minière au Québec. De ce nombre, près de 15 000 sont occupés par des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue, plus de 7 100 par des résidents de la Côte-Nord et près de 11 000 par des résidents de Montréal et de la Montérégie. Mentionnons au passage que le salaire annuel moyen de l'industrie frôle les 104 000 dollars, soit largement supérieur au salaire moyen au Québec, évalué à près de 64 000 dollars.

Un réseau de plus de 3 800 fournisseurs contribue à la mise en valeur des ressources minérales québécoises, dont 1 210 ont leur place d'affaires en Abitibi-Témiscamingue, 686 à Montréal et 435 en Montérégie. Enfin, l'industrie minière contribue à la hauteur de près de neuf milliards de dollars au PIB de la province.

Cette étude permet également de répondre à une question qui revient souvent : combien les gouvernements perçoivent-ils de la mise en valeur des ressources minérales? La réponse : plus d'un milliard de dollars annuellement. Plus précisément, ce sont plus de 1,3 milliard de dollars qui ont été versés au seul gouvernement du Québec en 2018, sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés. À cela s'ajoutent 500 millions de dollars pour le gouvernement du Canada.

Pour consulter l'étude complète cliquez ici.

Citations

« Il est toujours impressionnant de mesurer la valeur de l'industrie minière dans l'économie québécoise. Bien que l'on puisse penser que seules les régions minières en bénéficient, on constate plutôt que les régions de Montréal et de la Montérégie récoltent une part importante. Il est donc vital, pour le Québec en entier, que se maintienne une activité minière forte et prospère. »

« Grâce à la résilience des travailleurs de l'industrie et leur capacité à innover, les sociétés minières ont su reprendre somme toute rapidement un niveau d'activité comparable à celui qui existait avant la pandémie de la COVID-19. Il sera intéressant toutefois, lors de la réalisation de la prochaine étude des retombées économiques qui dressera le portrait de l'année 2020, de constater quelles répercussions cette crise aura eues, notamment sur l'emploi et les dépenses. Le Québec est toutefois bien outillé pour surmonter cette situation et continuer de profiter des bénéfices de l'activité minière. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Source : Mathieu St-Amant, Directeur, Communications stratégiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected] | Renseignements médias : Anne-Marie Painchaud, Conseillère, Communications et marketing, Association minière du Québec, Tél. : 418 953-9145 (cellulaire), Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.amq-inc.com