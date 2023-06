Minéraux d'avenir - Québec alloue 3 M$ pour la création de la Chaire de recherche sur la valorisation des résidus miniers amiantés

VAL-DES-SOURCES, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une subvention maximale de 3 M$ à l'Université de Sherbrooke pour la mise sur pied et le soutien de la Chaire de recherche sur la valorisation des résidus miniers amiantés.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le député de Richmond, M. André Bachand, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina. Pour l'occasion, il était accompagné du vice-recteur à la valorisation et aux partenariats de l'Université de Sherbrooke, M. Vincent Aimez, ainsi que du préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) des Sources et maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

Cette nouvelle chaire de recherche a pour but d'accroître les connaissances sur la concentration et la première transformation des minéraux critiques et stratégiques (MCS) contenus dans les résidus miniers amiantés, dont le magnésium et le nickel. Elle permettra ainsi l'acquisition de connaissances sur les procédés liés aux MCS qui s'y trouvent, notamment en matière d'extraction et de valorisation, en plus de rendre disponible une revue de littérature scientifique sur le sujet.

L'Université de Sherbrooke est située à proximité d'abondantes ressources minérales provenant de résidus miniers amiantés. Elle œuvre notamment dans le domaine de la recherche et du développement lié à la valorisation de ces résidus et a développé une solide expertise au fil du temps. L'Université pourra donc à la fois apporter un soutien à long terme à l'industrie désirant mettre en valeur ces résidus stratégiques et tirer profit de sa collaboration avec les divers intervenants régionaux pour enrichir son expertise.

La Chaire est financée dans le cadre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS).

Citations :

« C'est une immense fierté d'annoncer la création d'une toute nouvelle chaire de recherche en partenariat avec l'Université, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un champ d'expertise qui touche nos minéraux d'avenir, mais aussi la santé et l'environnement. La valorisation des résidus miniers amiantés par l'extraction de leurs métaux stratégiques correspond pleinement aux principes du développement durable et constitue une application tangible des principes de l'économie circulaire, en ligne directe avec notre volonté de développer notre territoire et notre secteur minier de façon responsable. Nous pourrons ainsi transformer un potentiel de ressources autrefois inutilisées en retombées économiques positives. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour notre région et constitue évidemment un atout certain pour la gestion durable des résidus amiantés. Je suis heureux que notre université régionale continue d'être mise à contribution dans la recherche sur ces résidus et sur les bénéfices qu'on peut en tirer. Nul doute que cela contribuera à faire rayonner la grande expertise de l'Université, tout en apportant un éclairage supplémentaire aux régions amiantifères. »

André Bachand, député de Richmond

« L'Université de Sherbrooke est très heureuse de pouvoir bénéficier de l'appui du gouvernement pour accélérer sa collaboration avec les acteurs clefs liés aux minéraux critiques et stratégiques (MCS). L'UdeS est reconnue pour son approche partenariale permettant à la fois d'offrir des milieux de formation de choix pour soutenir l'apprentissage expérientiel de sa population étudiante tout en appuyant activement ses partenaires industriels et régionaux pour innover au bénéfice de la population. »

M. Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats de l'Université de Sherbrooke

« Avec cette chaire de recherche, nous établissons un lieu de savoir et de développement scientifique dans la Région des Sources. C'est une fierté pour l'ensemble du Conseil des maires de la MRC des Sources d'avoir cette opportunité de collaboration avec l'Université de Sherbrooke et de pouvoir offrir un milieu propice au développement de solutions innovantes pour l'approvisionnement en matériaux critiques et stratégiques. »

M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de Val-des-Sources

Faits saillants :

La création de cette chaire s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action 2.2.2 du PQVMCS qui consiste à « appuyer la recherche et le développement portant sur l'extraction, la transformation et le recyclage des MCS », puisque les résidus amiantés contiennent une quantité significative de ces minéraux.

Environ 800 millions de tonnes de résidus miniers amiantés sont entreposées sur des sites miniers dont l'exploitation est terminée dans les régions de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches.

Les MCS les plus connus contenus dans les résidus miniers amiantés sont le magnésium, principalement, et le nickel. Ces minéraux ont différents usages au quotidien, dont certains contribuent directement à la décarbonation de l'économie.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Département de génie chimique et de génie biotechnologique de l'Université de Sherbrooke , auquel sera reliée la Chaire de recherche, visitez sa page Web.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca

