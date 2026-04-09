Minéraux critiques et stratégiques - Québec renouvelle le Programme de soutien à la recherche et à l'innovation pour l'économie circulaire appliquée aux filières de MCS

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts consacrera un montant de 6 M$ pour la reconduction, jusqu'en 2028, du Programme de soutien à la recherche et à l'innovation pour l'économie circulaire appliquée aux filières de minéraux critiques et stratégiques (MCS).

Ce programme vise à soutenir des initiatives qui favorisent l'innovation et l'acquisition de connaissances sur l'application des principes d'économie circulaire, dans la chaîne de valeur des MCS, dont, sans s'y limiter, le recyclage et la valorisation des résidus miniers et industriels.

Son renouvellement permettra de favoriser la mise en place de stratégies de circularité dans différentes filières liées au secteur minier afin de pallier, notamment, certains enjeux touchant à l'approvisionnement en MCS, à leurs répercussions environnementales et à l'acceptabilité sociale des projets miniers.

Le Ministère confie à nouveau la gestion de ce programme au Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés (PRIMA), qui possède une expertise reconnue sur le développement et l'intégration de matériaux avancés dans divers produits de secteurs stratégiques, comme la défense, les technologies de l'information et des communications, l'énergie, le transport, entre autres. Cette expertise est essentielle à la mise en œuvre de projets permettant de cibler les filières basées sur les MCS présentant le plus grand potentiel de concrétisation d'initiatives d'économie circulaire au Québec.

La poursuite du Programme s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031 lancée en janvier 2026, qui vise, entre autres, à développer l'ensemble de la chaîne de valeur des MCS.

Faits saillants :

Les trois appels de propositions réalisés pendant la période 2022-2025 du Programme ont permis de financer 16 projets innovants pour un montant total de 5,5 M$, en plus de générer des investissements privés de 5,3 M$.

Le premier appel de propositions du Programme 2025-2028 sera lancé plus tard ce printemps.

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SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts