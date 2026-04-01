Minéraux critiques et stratégiques (MCS) - Québec reconduit le Programme de soutien à la recherche et à l'innovation pour l'extraction, la transformation et le recyclage des MCS

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts alloue une somme de 6 M$ pour le renouvellement, jusqu'en 2028, du Programme de soutien à la recherche et à l'innovation pour l'extraction, la transformation et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques.

En offrant du soutien financier à des projets de recherche et développement, le Programme a pour objectifs d'augmenter les connaissances pratiques et d'intérêt pour le développement des chaînes de valeur des MCS du Québec et de permettre d'établir des liens de collaboration mutuellement bénéfiques entre la communauté scientifique et les secteurs d'activité relatifs à ces chaînes de valeur.

Son renouvellement consolidera les avancées en innovation et en acquisition de connaissances sur les procédés de transformation et de recyclage des MCS nécessaires à la pérennité de plusieurs filières industrielles, telles que celle du stockage d'énergie.

Le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM) se voit à nouveau confier la gestion du Programme puisqu'il détient l'expertise dans toutes les étapes de la transformation métallique, les première, deuxième et troisième transformations, les produits finis ainsi que le recyclage des différents métaux.

Ce renouvellement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques lancée en janvier 2026, qui vise, entre autres, à développer l'ensemble de la chaîne de valeur des MCS.

Faits saillants :

Deux appels de propositions précédents ont permis de financer 12 projets innovants pour un montant total de 5,51 M$, en plus de générer des investissements privés de l'ordre de 3,09 M$.

Le premier appel de propositions du Programme 2025-2028 sera lancé plus tard ce printemps.

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