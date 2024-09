Mine Vision Systems et ITBox KZ ont signé une entente de partenariat pour livrer le système de cartographie FaceCapture aux clients des marchés du Kazakhstan et de l'Asie centrale. Cette coopération élargit la portée de l'entreprise dans une région essentielle qui attire les plus grandes sociétés minières du monde.

PITTSBURGH, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec ITBox KZ, un important revendeur à valeur ajoutée du secteur de la numérisation des activités minières au Kazakhstan et en Asie centrale. Ce partenariat permettra à MVS de s'établir immédiatement sur le marché de l'Asie centrale et d'accroître la capacité de l'entreprise à produire des résultats pour les plus grandes sociétés minières du monde.

« ITBox KZ s'est imposée comme une entreprise de services de technologie minière de premier plan qui développe et met en œuvre des solutions numériques pour améliorer l'efficacité et optimiser la production dans le secteur minier, a déclaré Josh Martin, chef de la gestion des risques de MVS. L'entreprise possède une expérience globale et établie dans l'obtention de résultats mesurables au moment où l'industrie minière continue de migrer vers les activités minières entièrement numériques. »

Reconnu pour sa vaste expérience dans la mise en œuvre de solutions minières numériques axées sur des flux de travail et des processus complets, ITBox KZ est un partenaire idéal pour étendre les solutions de MVS au Kazakhstan et en Asie centrale.

« Nous voyons une occasion formidable de présenter MVS et le système de cartographie FaceCapture au marché de l'Asie centrale, a déclaré Alexey Pavlov, directeur général de ITBox KZ. Avec FaceCapture, MVS a fourni une solution qui s'intègre parfaitement aux flux de travail du secteur minier actuels et fournit les renseignements dont l'industrie a besoin. Nous avons déjà commencé à travailler en étroite collaboration avec bon nombre de nos clients pour introduire MVS sur notre marché. »

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, Mine Vision Systems (MVS) met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

À PROPOS DE IT Box

Fondée en 2011 par une équipe de gestionnaires et d'experts du domaine de l'automatisation, nous fournissons des services pour le développement et la mise en œuvre de systèmes d'information et améliorons l'efficacité des processus de nos clients. À l'aide de solutions fournies par ITBox KZ, nos clients obtiennent des résultats de grande qualité.

