M. Trumpaitis s'est joint à Philip Morris International Inc. (PMI) en 1998. Il est un leader très respecté et fortement axé sur le client qui possède une connaissance approfondie du marché canadien. Il a déjà occupé le poste de directeur général de RBH entre 2013 et 2016. M. Trumpaitis a occupé des postes de direction aux responsabilités croissantes au sein de PMI et a dirigé plusieurs marchés de PMI, notamment la Finlande, les pays Baltes, l'Équateur, le Mexique et, plus récemment, l'Indonésie. Il possède une expertise approfondie de la gestion d'équipes et la direction d'initiatives de transformation dans toutes les régions.

Sous la direction de M. Trumpaitis, RBH continuera de renforcer sa position de chef de file dans le domaine des produits sans fumée et cherchera à accélérer son objectif d'éliminer les cigarettes au Canada en mettant l'accent sur la commercialisation de produits sans fumée et reconnus scientifiquement, comme les dispositifs chauffants pour le tabac, les produits de vapotage et d'autres produits novateurs qui, bien qu'ils créent une dépendance et ne sont pas sans risque, offrent aux fumeurs adultes des solutions de rechange efficaces qui peuvent être moins nocives que le tabagisme. De plus, RBH continuera de faire valoir la nécessité d'établir un cadre réglementaire favorable pour veiller à ce que les consommateurs soient sensibilisés aux solutions de rechange à la cigarette, y aient accès et puissent se les permettre.

Peter Luongo, ancien directeur général de RBH, passe au siège régional de la région des Amériques, où il occupera le poste de vice-président, Stratégie et mise en œuvre de programmes. Il continuera d'appuyer le Canada dans le cadre d'initiatives stratégiques à long terme.

Pour en savoir plus sur RBH et la vision de l'entreprise pour un avenir sans fumée, visitez : https://www.rbhinc.ca/home/what-we-believe

Citation : Mindaugas Trumpaitis, directeur général, RBH

Une occasion incroyable se présente pour le Canada , et je suis ravi de me joindre à nouveau à une équipe exceptionnelle. L'une de mes priorités sera de prendre le temps d'être à l'écoute de nos détaillants, de nos clients et de toute l'équipe de RBH, et de renouer les liens avec eux au moment où nous contribuons à faire progresser le pays vers un avenir sans fumée.

Nous sommes à un moment charnière afin de créer un changement durable pour tous les fumeurs adultes et tous les Canadiens. Pour faire du Canada un pays sans fumée, nous avons besoin d'un cadre réglementaire progressiste qui établit la distinction entre les cigarettes et leurs produits de remplacement et qui reconnaît que, bien qu'elles créent une dépendance et ne soient pas sans risque, les solutions de rechange sans fumée peuvent être beaucoup moins nocives que les cigarettes et devraient être réglementées et taxées en conséquence.

un pays sans fumée, nous avons besoin d'un cadre réglementaire progressiste qui établit la distinction entre les cigarettes et leurs produits de remplacement et qui reconnaît que, bien qu'elles créent une dépendance et ne soient pas sans risque, les solutions de rechange sans fumée peuvent être beaucoup moins nocives que les cigarettes et devraient être réglementées et taxées en conséquence. Notre principal objectif est de continuer à faire de RBH un leader des produits sans fumée en élargissant notre portefeuille de façon stratégique et en proposant une gamme de solutions de rechange, dans le but d'offrir aux fumeurs adultes le bon produit qui répond à leurs besoins, pour les tenir loin des cigarettes. En même temps, nous chercherons à renforcer nos partenariats de vente au détail dans tous les canaux. Ensemble, et appuyés par un cadre réglementaire mis à jour, nous accélérerons l'élimination des cigarettes au pays.

Mais, nous ne pouvons pas y arriver sans aide. Il faut que les gouvernements, les consommateurs et l'ensemble des Canadiens participent au changement.

Un avenir sans fumée est à notre portée, et je sais qu'ensemble, nous pourrons atteindre cet objectif au cours de la prochaine décennie et avoir des répercussions positives importantes sur la vie de tous les Canadiens.

Citation : Peter Luongo, vice-président, Stratégie et mise en œuvre de programmes, PMI

Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli en tant qu'organisation : nous avons jeté les bases pour aider les fumeurs adultes du Canada à avoir accès à des solutions de rechange à la cigarette plus efficaces et à faire des choix éclairés, tout en mettant au point une stratégie de développement durable de premier plan dans l'industrie.

Je me réjouis à l'idée de continuer à aider le Canada, et toute la région des Amériques, à concrétiser notre vision d'un avenir sans fumée et à diriger les initiatives de transformation au sein de notre industrie.

, et toute la région des Amériques, à concrétiser notre vision d'un avenir sans fumée et à diriger les initiatives de transformation au sein de notre industrie. Mindaugas est un dirigeant exceptionnel, et je suis convaincu qu'il est dans une position idéale pour continuer à faire progresser l'ambition de RBH en faveur du bien-être de tous les Canadiens.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnu en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

