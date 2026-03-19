Ethisphere reconnaît l'engagement du fabricant envers des pratiques commerciales éthiques pour la 20e année consécutive

SPARTANBURG, Caroline du Sud, 19 mars 2026 /CNW/ - Milliken & Company a été nommé au classement World's Most Ethical Companies® 2026 d'Ethisphere, marquant la 20e année consécutive que le fabricant mondial diversifié reçoit cette distinction. Milliken est l'une des six seules entreprises à être honorées chaque année depuis la création du programme en 2007.

Cet accomplissement reflète un engagement de longue date envers des pratiques commerciales éthiques intégrées à la gouvernance, à la culture et aux activités de Milliken.

Milliken & Company est reconnu au classement World’s Most Ethical Companies® 2026 d'Ethisphere pour la 20e année consécutive (PRNewsfoto/Milliken & Company)

« Obtenir cette reconnaissance en tant que l'une des entreprises les plus éthiques au monde pendant vingt années d'affilée reflète une valeur profondément ancrée chez Milliken », déclare Halsey Cook, président et chef de la direction de Milliken & Company. « Ce genre de cohérence ne se produit pas par hasard, et elle n'est pas le fruit d'une seule politique ou d'un seul dirigeant. Elle se construit au fil du temps grâce à une culture qui encourage tout le monde à faire les bons choix jour après jour, même lorsque personne ne les remarque. »

Le programme d'éthique et de conformité de Milliken repose sur une gouvernance formelle, des normes documentées et une surveillance continue. L'éthique et la conformité sont intégrées à la gestion du risque d'entreprise et renforcées par la formation continue, la responsabilisation des dirigeants et des mécanismes de production de rapports qui encouragent les associés à s'exprimer.

« Être reconnus parmi les entreprises les plus éthiques au monde ne signifie pas que le travail est terminé », déclare Kasel Knight, vice-président exécutif, directeur juridique et responsable du développement durable. « Cela renforce l'importance de maintenir des systèmes solides, de demeurer transparents et de continuer à évoluer à mesure que les attentes et les risques évoluent. »

L'examen World's Most Ethical Companies est fondé sur l'Ethics Quotient® exclusif d'Ethisphere, qui permet d'évaluer les entreprises en matière de gouvernance, d'éthique et de conformité, de culture, d'impact environnemental et social et de pratiques de chaîne de valeur. L'évaluation nécessite une documentation exhaustive et une validation des politiques, des programmes et des pratiques.

« Notre processus d'évaluation des entreprises les plus éthiques au monde a évolué au cours des deux dernières décennies, et les pratiques de Milliken ont suivi le rythme de nos attentes croissantes », déclare Erica Salmon Byrne, directrice de la stratégie et présidente exécutive d'Ethisphere. « Nous savons que les entreprises qui s'engagent à faire preuve d'intégrité commerciale sont les plus capables de s'adapter aux changements rapides. Félicitations à l'équipe Milliken pour cette reconnaissance renouvellée. »

À propos de Milliken

Milliken s'appuie sur la science des matériaux pour réaliser aujourd'hui les innovations de demain. Découvrez notre portefeuille novateur de textiles, de revêtements de sol, de produits chimiques spécialisés et de solutions de soins de santé sur milliken.com et sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2937338/Milliken_and_Company_2026_World_s_Most_Ethical_Companies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg

SOURCE Milliken & Company

CONTACT : Marisa Bazemore, Milliken, [email protected], 864 875-1548