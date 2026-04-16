SPARTANBURG, S.C., 16 avril 2026 /CNW/ - Milliken & Company a publié son rapport sur la durabilité de 2025, qui décrit les progrès réalisés à l'échelle des personnes, de la planète et de la conduite des affaires, marquant la huitième année consécutive de production de rapports sur la durabilité.

Milliken a publié l'édition 2025 de son rapport sur le développement durable, qui détaille les progrès réalisés dans les domaines des ressources humaines, de l'environnement et de la conduite commerciale, marquant ainsi la huitième année consécutive de publication d'un tel rapport. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

En 2025, Milliken a continué d'améliorer ses performances en matière de sécurité du personnel, avec notamment une baisse de 39 % du taux de gravité des accidents par rapport à l'année précédente et une diminution de 39 % du nombre de jours d'arrêt pour cause d'accident du travail, ce qui témoigne d'un investissement constant dans les systèmes de gestion de la sécurité et de l'engagement du personnel.

L'innovation est également restée au cœur de la stratégie de développement durable de l'entreprise, notamment grâce aux avancées réalisées dans le domaine des tissus sans PFAS destinés à la protection des pompiers et aux initiatives de réutilisation des revêtements de sol.

« Le développement durable est une valeur fondamentale chez Milliken, et en 2025, nos équipes mondiales ont continué de transformer cet engagement en action », a déclaré Halsey Cook, présidente et chef de la direction de Milliken. « Qu'il s'agisse d'améliorer la sécurité ou de promouvoir l'innovation responsable, nous nous efforçons de bâtir une entreprise plus forte et plus résiliente, tout en créant un impact positif pour les générations à venir. »

Le rapport fait également état du rendement par rapport aux objectifs d'émissions de gaz à effet de serre fondés sur la science de Milliken, qui sont vérifiés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). L'entreprise a réduit ses émissions absolues de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 47 % par rapport à l'année de référence 2018 et a poursuivi ses efforts pour réduire les émissions de scope 3 grâce à la mobilisation des fournisseurs, à l'amélioration des données au niveau des produits et à des initiatives en faveur de l'économie circulaire. Au cours des dernières années, Milliken a investi plus de 35 millions de dollars dans l'élimination du charbon, l'efficacité énergétique et l'électricité renouvelable. Les évaluations du cycle de vie ont été élargies à l'aide d'outils numériques, ce qui a permis aux clients de prendre des décisions de produits fondées sur les données. Le rapport sur la durabilité de 2025 de Milliken comprend des données indépendantes sur les émissions de gaz à effet de serre et des divulgations financières liées au climat conformes au Task Force on Climate‑Related Financial Disclosures (TCFD).

« Une gouvernance solide et des données crédibles sont essentielles pour transformer les engagements en matière de durabilité en retombées concrètes », a déclaré Kasel Knight, vice-présidente exécutive, directrice juridique et responsable du développement durable chez Milliken. « Ce rapport reflète notre travail continu au fil du temps, avec la discipline, les systèmes et la responsabilisation nécessaires pour assurer la transparence, gérer les risques et favoriser l'amélioration continue. »

L'engagement de Milliken à l'égard d'une conduite commerciale responsable et d'une gouvernance solide continue d'être reconnu par des organisations tierces. En 2025, l'entreprise a obtenu la note « Or » d'EcoVadis pour la quatrième année consécutive et a été désignée comme l'une des « World's Most Ethical Companies® » pour la 19e année consécutive.

Le rapport complet et les informations supplémentaires sont disponibles sur le site milliken.com.

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SOURCE Milliken & Company

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