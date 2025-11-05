SPARTANBURG, Caroline du Sud, 6 novembre 2025 /CNW/ - Milliken & Company, un leader mondial des sciences de la fabrication et des matériaux, a obtenu la cote Or dans l'évaluation EcoVadis 2025 pour la quatrième année consécutive, ce qui place l'entreprise parmi les 5 % les plus performants de plus de 150,000 organisations évaluées dans le monde. Cette réalisation marque une autre étape dans l'engagement continu de Milliken envers le développement durable, les pratiques commerciales éthiques et l'innovation.

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu la cote Or d'EcoVadis pour la quatrième année consécutive, a déclaré Halsey Cook, présidente et cheffe de la direction de Milliken. « Cette reconnaissance témoigne du dévouement de nos équipes partout dans le monde et de notre souci continu de favoriser la transparence et de stimuler l'innovation dans l'ensemble de nos entreprises. »

EcoVadis fournit des évaluations d'entreprises fiables à des organisations de plus de 250 industries. La cote Or de Milliken reflète un solide rendement en matière de travail et de droits de la personne, d'environnement, de pratiques d'approvisionnement et d'éthique. Les efforts de l'entreprise sont guidés par des objectifs de carboneutralité vérifiés de l'initiative SBTi, décrits en détail dans son dernier rapport.

« Les évaluations par des tiers comme EcoVadis nous aident à mesurer nos progrès et à nous tenir responsables, a déclaré Kasel Knight, chef des affaires juridiques et chef du développement durable chez Milliken. « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre transparence et notre impact, et nous demeurons déterminés à faire progresser nos engagements envers nos intervenants et les industries que nous servons. »

La cote Or de Milliken couvre ses activités dans les secteurs des produits chimiques, du textile, des revêtements de sol et des soins de santé, ce qui démontre l'engagement de l'entreprise envers les affaires responsables. L'approche proactive de l'entreprise en matière de partage des résultats simplifie l'engagement avec les clients et les partenaires, réduisant le besoin de questionnaires supplémentaires et renforçant la réputation de fiabilité de Milliken.

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de Milliken et pour lire le plus récent rapport sur le développement durable de l'entreprise, visitez sustainability.milliken.com.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial de la fabrication dont l'accent mis sur la science des matériaux permet de réaliser les percées de demain aujourd'hui. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et à ses collectivités. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, des revêtements de sol, des produits chimiques et des soins de santé, l'entreprise exploite un sentiment commun d'intégrité et d'excellence pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Apprenez-en davantage sur les esprits curieux de Milliken et ses solutions inspirées sur milliken.com et sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

