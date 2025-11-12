Millers Mutual choisit les solutions Reinsurance, Clarity, Policy et Billing de Duck Creek OnDemand pour simplifier ses activités et favoriser la croissance dans le secteur des logements multifamiliaux

BOSTON, 12 novembre 2025 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'assurance de dommages, a annoncé aujourd'hui que Millers Mutual Insurance a choisi les solutions SaaS infonuagiques Reinsurance, Clarity, Policy et Billing de Duck Creek OnDemand pour moderniser ses systèmes de base et jeter les bases technologiques d'une croissance rentable.

Fondée en 1890, Millers Mutual dessert exclusivement le marché des logements multifamiliaux et de l'assurance d'immeubles locatifs à usage mixte, offrant des solutions spécialisées alimentées par des souscripteurs qualifiés et une compréhension approfondie des complexités du domaine. Appuyée par plus d'un siècle d'expérience et une vaste gamme de solutions d'assurance, Millers Mutual offre la couverture complète et intelligente que les agents - et les propriétaires d'entreprises de location - méritent.

Les solutions de Duck Creek contribueront à moderniser l'architecture des données de Millers Mutual, à permettre l'analyse pour les décisions fondées sur les données et l'intégration future des flux de travail d'IA et d'apprentissage automatique, afin d'offrir une expérience omnicanale transparente aux détenteurs de polices, aux agents et aux employés. Cette amélioration soutiendra la croissance stratégique de Millers Mutual au cours des cinq prochaines années.

« La modernisation de notre technologie de base est essentielle pour favoriser la croissance interne axée sur les acquisitions », a déclaré Samuel Hess, chef de l'information, Millers Mutual Insurance. « En adoptant l'architecture SaaS évolutive de Duck Creek, nous réduirons le fardeau sur les TI, améliorerons notre capacité à soutenir des structures de réassurance complexes et offrirons une expérience plus unifiée et plus efficace à nos détenteurs de polices, nos agents et nos employés. »

L'approche de la configuration favorisant le développement par programmation schématisée et le modèle de prestation de services OnDemand de Duck Creek correspondent à l'ambition de Millers Mutual de faire évoluer rapidement son portefeuille de produits, de soutenir les secteurs d'activité existants et nouveaux et d'offrir de la souplesse en matière de configuration et d'intégration. En mettant en œuvre les solutions Reinsurance, Clarity, Policy et Billing de Duck Creek OnDemand, Millers Mutual s'attend à :

Simplifier l'architecture des données et la production de rapports pour favoriser la prise de décisions éclairées par les données

Gérer efficacement les conventions de réassurance complexes

Libérer les ressources informatiques et réduire la dépendance aux anciens systèmes ou aux systèmes sur place

Configurer et lancer rapidement de nouveaux produits d'assurance

Permettre la souscription, l'administration des polices et l'intégration aux réclamations et aux systèmes de tiers tout au long du cycle

« L'accent que met Millers Mutual sur le secteur du logement multifamilial et sa vision claire de la croissance en font un partenaire très intéressant », a déclaré Chris McCloskey, chef de l'exploitation de Duck Creek Technologies. « Nous sommes honorés de soutenir leur transformation et de leur permettre d'offrir des solutions novatrices à leurs courtiers partenaires et aux détenteurs de polices. »

À propos de Millers Mutual Insurance

Établie à Harrisburg, en Pennsylvanie, Millers Mutual Insurance est l'assureur de dommages spécialisé qui apporte de la stabilité aux logements multifamiliaux. En tant que société d'assurance qui se consacre à comprendre les complexités du créneau, nous croyons que notre accent particulier sur le logement multifamilial se traduit par le type de couverture complète et stable que nos agents - et leurs clients multifamiliaux - méritent. Nous servons actuellement les détenteurs de polices d'assurance commerciale en Pennsylvanie, au Delaware, au Maryland, en Caroline du Nord, en Ohio, en Virginie et à Washington, D.C., par l'entremise d'un réseau d'agents indépendants. Pour en savoir plus sur notre entreprise et nos produits, visitez le site https://www.millersmutualgroup.com/.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'industrie de l'assurance de dommages. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance du nuage pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité, l'objectif et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être là pour les particuliers et les entreprises, au moment et à l'endroit où

ils en ont le plus besoin, dans le format requis. Vous trouverez nos solutions de pointe offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète à la page Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site web www.duckcreek.com. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les renseignements les plus récents - LinkedIn et X.

