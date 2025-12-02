Rajesh Raheja, leader expérimenté dans le domaine des technologies infonuagiques axées sur l'IA, va accélérer l'innovation de la plateforme Duck Creek

BOSTON, 3 décembre 2025 /CNW/ - Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes qui redéfinit l'avenir de l'assurance dommages et de l'assurance générale, annonce la nomination de Rajesh Raheja au poste de directeur de la technologie. À ce titre, M. Raheja dirigera la stratégie technologique mondiale, l'innovation de la plateforme et l'organisation technique de Duck Creek, alors que la société développe ses solutions infonuagiques natives et ses capacités basées sur l'IA pour les assureurs du monde entier.

« Rajesh est un leader technologique transformationnel qui possède une expertise approfondie dans la mise à l'échelle de plateformes cloud d'entreprise de classe mondiale, a déclaré Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek Technologies. Son expérience en matière d'innovation, de renforcement de la fiabilité des plateformes et de direction d'entreprises d'ingénierie hautement performantes fait de lui un atout exceptionnel pour notre équipe de direction. Nous sommes ravis de l'accueillir alors que nous continuons à investir dans l'avenir de notre plateforme et à accélérer la création de valeur pour nos clients. »

M. Raheja bénéficie d'une vaste expérience dans la création et la fourniture de plateformes infonuagiques à la pointe du marché. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal de la division Infonuagique privée et logiciels d'IA de HPE, où il a mis en œuvre une stratégie de plan de contrôle unifié et une nouvelle solution de virtualisation en exécutant l'acquisition de Morpheus Data, destinée aux secteurs hautement sécurisés et réglementés. Auparavant, en tant que directeur de l'ingénierie et vice-président senior chez Boomi, il a développé la R&D mondiale et lancé des innovations majeures après avoir réalisé une scission de 4 milliards de dollars de capital-investissement de Dell, ce qui a permis une croissance considérable du chiffre d'affaires et une expansion de la clientèle en élevant l'IA, les données, l'API, la sécurité et la fiabilité de la plateforme aux meilleurs niveaux du secteur.

« Duck Creek est à la pointe de la réinvention de l'assurance, car elle tire parti de l'échelle native de l'infonuagique avec des informations basées sur l'IA et des expériences d'IA agentique pour transformer le mode de fonctionnement des assureurs, a commenté Rajesh Raheja, directeur de la technologie chez Duck Creek Technologies. La possibilité de faire progresser cette plateforme et d'accélérer l'innovation dans l'ensemble du secteur est énorme. Je suis ravi de collaborer avec nos équipes talentueuses et nos partenaires stratégiques afin de repousser les limites de ce que notre technologie peut offrir et de permettre aux assureurs d'obtenir des résultats plus rapides, plus intelligents et plus résilients. »

Avant Boomi, M. Raheja était vice-président senior de l'ingénierie chez Broadcom (CA Technologies), où il a supervisé la modernisation et l'expansion du portefeuille de gestion des API Layer7. Au début de sa carrière chez Oracle, il a occupé des postes de direction dans le développement de nouveaux produits et services infonuagiques, et a dirigé la transformation des technologies d'intégration sur site en services infonuagiques publics évolutifs et adaptés aux entreprises.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'industrie de l'assurance de dommages. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance du nuage pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité, l'objectif et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être là pour les particuliers et les entreprises, au moment et à l'endroit où ils en ont le plus besoin, dans le format requis. Vous trouverez nos solutions de pointe offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète à la page Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site web www.duckcreek.com. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les renseignements les plus récents - LinkedIn et X.

