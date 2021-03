Milieux de vie verts et actifs - Rosemont-La Petite-Patrie met la collaboration avec la communauté au coeur de la transition écologique

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Chef de file en matière de transition écologique, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie innove à nouveau en lançant une démarche de consultation citoyenne inédite en trois volets, dans le cadre du programme Milieux de vie verts et actifs. En plus de contribuer à la création de ruelles et de rues actives et de rues écoles, la communauté est invitée dès maintenant à identifier des enjeux de circulation et à proposer des idées pour favoriser des déplacements durables et sécuritaires chacun des 13 milieux de vie.

« L'automne dernier, l'Arrondissement s'est engagé dans une démarche de transition écologique pour se donner une plus grande capacité d'agir sur notre environnement et rendre notre quartier davantage résilient et inclusif. Grâce au programme des milieux de vie verts et actifs, chaque Rosepatrienne, chaque Rosepatrien est placé au cœur même de cette transition afin de favoriser l'émergence de mesures concrètes visant l'amélioration de leur qualité de vie. », a souligné François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Rues apaisées

En vue d'offrir un environnement plus sécuritaire aussi bien pour les piétonnes et piétons, que pour les cyclistes et les automobilistes, l'Arrondissement réalisera des aménagements dans les rues locales en collaboration avec la communauté des 13 milieux de vie.

Jusqu'au 28 mars, les Rosepatriennes et Rosepatriens sont d'ailleurs invités à prendre part à une consultation en ligne à rpp.cocoriko.org . Ils pourront ainsi partager les problématiques identifiées dans leur milieu de vie et proposer des pistes de solution pour profiter d'un environnement de proximité apaisé où les parcs, les écoles, des services et commerces essentiels sont facilement accessibles, en permettant des déplacements à pied et à vélo plus sécuritaires.

Les trois milieux de vie les plus mobilisés seront sélectionnés pour accueillir les premières mesures. Des ateliers de codesign permettront ensuite de définir les propositions d'aménagements avec la communauté. Les aménagements qui récolteront le plus d'appuis dans les trois milieux de vie seront réalisés en priorité, puis évalués notamment par le biais d'un sondage auprès de la population riveraine.

Ruelles et rues actives

En collaboration avec Nature-Action Québec, l'Arrondissement permettra la pratique d'activités sportives et de loisirs dans certaines ruelles et rues locales. En plus des mesures limitant la circulation automobile, des règles de conduite seront établies et de la signalisation de même que des aménagements seront installés pour favoriser le jeu libre et une cohabitation harmonieuse entre les usagères et usagers.

Tout comme les ruelles vertes, les projets de ruelles et de rues actives seront le fruit de la mobilisation citoyenne. Les personnes intéressées devront former un comité d'au moins cinq voisins ou voisines, faire valider leur projet auprès de l'équipe de Faites comme chez vous, puis obtenir l'appui de la majorité des riverains et riveraines.

Dans le cadre d'un projet pilote, cinq ruelles vertes permettront le jeu libre dès cet été :

ruelle Jean-Talon Est / de Saint-Vallier / Bélanger / De Chateaubriand

/ Bélanger / De Chateaubriand ruelle Mont-Royal Est / d'Orléans / Rachel Est / Bourbonnière

ruelle Beaubien Est / 26e Avenue / de Bellechasse / 25e Avenue

ruelle Beaubien Est / des Érables / de Bellechasse / De Lorimier

ruelle Holt / 7e Avenue / de Dandurand / 6e Avenue

Les personnes intéressées à créer une ruelle ou une rue active en 2022 pourront soumettre leur projet dans le cadre d'un appel à candidatures qui sera lancé un peu plus tard cette année.

Rues écoles

Au cours des prochains mois, selon l'évolution des directives sanitaires, l'Arrondissement déploiera un projet pilote de rues écoles en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal.

Le concept d'une rue école est simple : à l'arrivée et au départ des élèves, une rue attenante à une école participante est fermée à la circulation automobile pour une période de 15 à 90 minutes. Cette fermeture de rue temporaire permet ainsi aux enfants et aux parents de se déplacer facilement à pied, en trottinette ou à vélo, tout en favorisant la pratique du jeu libre et les rencontres entre parents.

Les projets seront initiés par les conseils d'établissement d'écoles participantes en vue d'une réalisation à l'automne 2021.

Programme des milieux de vie verts et actifs

Soucieux d'offrir un environnement plus agréable, sécuritaire et durable à sa population, l'arrondissement de Rosemont‒La Petite-Patrie a mis sur pied le programme Milieux de vie verts et actifs, dans le cadre de son Plan stratégique triennal de transition écologique.

Le territoire de l'arrondissement a été découpé en 13 milieux de vie verts et actifs. Chaque milieu de vie correspond à un secteur où l'on peut vivre, travailler, se divertir et consommer à moins de 500 mètres de son domicile. L'idée est de s'offrir des milieux de vie complets à l'intérieur desquels il est possible de trouver tout ce qui est essentiel à notre quotidien, à proximité de chez soi : des commerces diversifiés, des parcs et espaces verts, des pôles d'emploi, des centres culturels et sportifs, des jardins communautaires, etc.

montreal.ca/rpp

facebook.com/arrondissementRPP

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Samuel Dion, [email protected], 514 264-4707

Liens connexes

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie