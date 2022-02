Milieux de travail flexibles axés sur les résultats : dévoilement des meilleurs employeurs à Montréal pour cette année

MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Alors qu'une grande partie des nouvelles portait sur la deuxième date anniversaire de la pandémie, de nombreux employeurs montréalais ont réagi en offrant à leurs employés une plus grande flexibilité dans leur lieu de travail ainsi que l'aide nécessaire pour assurer leur réussite. Parmi ces initiatives, les meilleures ont été saluées aujourd'hui, comme le palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal de 2022 a été annoncé par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel déterminant les 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Les employeurs de Montréal ont réagi de façon dynamique aux ordonnances de rester à la maison pendant la pandémie », affirme Kristina Leung, rédactrice en chef à Mediacorp. « Les employeurs sélectionnés pour la liste de cette année sont en voie de devenir des milieux de travail axés sur les résultats. Bon nombre d'entre eux élaborent des modèles de travail hybrides qui permettent à leurs employés de choisir plus facilement l'endroit où ils travaillent. »

« En parallèle avec cette plus grande souplesse, nous voyons aussi les employeurs offrir un supplément lié aux coûts des bureaux à domicile sous la forme de subventions et d'allocations de dépenses », ajoute Anthony Meehan, éditeur à Mediacorp. « Les employeurs se sont aussi montrés proactifs dans la protection du bien-être des employés en instaurant des jours d'arrêt à l'échelle de l'entreprise pour aider à atténuer la fatigue, l'épuisement professionnel et le stress liés à la pandémie. »

Voici quelques-unes des initiatives notables ayant été saluées cette année :

Compulsion Games ULC a versé aux employés une allocation de 1 000 $ pour les aider à compenser les coûts d'établissement d'un bureau à domicile et a remboursé à 100 % les coûts d'Internet à domicile depuis le début de la pandémie - l'entreprise a aussi généreusement remboursé 100 % des coûts de thérapie pour les employés et leurs familles de mars 2020 à août 2021.





GSoft maintient une politique de congé illimité et a récemment mis en œuvre une politique de travail flexible qui permet aux employés admissibles de travailler n'importe où, y compris à l'extérieur du Canada , pendant un maximum de 150 jours.





, pendant un maximum de 150 jours. BNP Paribas a offert un avantage imposable de 500 $ pour aider les employés à établir leur bureau à domicile au début de la pandémie et élabore un nouveau modèle de travail flexible, qui comprend des options permanentes pour le travail à distance, des outils numériques pour le travail en collaboration et un programme pilote « interdiction de réunions » le vendredi.





Nuance Communications a lancé un nouveau programme de congés payés (« congés Nuance ») qui permet aux employés de s'absenter du travail pour s'occuper de problèmes familiaux et personnels durant la pandémie.





Insight Canada a aidé les employés à établir des liens sociaux positifs grâce à des événements virtuels et en personne, y compris des sorties crème glacée trimestrielles, un dîner de célébration pour commémorer la plus grande acquisition de l'entreprise, un concours de talents (« Insight's Got Talent ») et une livraison spéciale de biscuits au domicile des employés le jour de la Saint-Valentin .





a aidé les employés à établir des liens sociaux positifs grâce à des événements virtuels et en personne, y compris des sorties crème glacée trimestrielles, un dîner de célébration pour commémorer la plus grande acquisition de l'entreprise, un concours de talents (« Insight's Got Talent ») et une livraison spéciale de biscuits au domicile des employés le jour de la . L'Oréal Canada a mis à jour sa politique sur le travail flexible afin d'y inclure jusqu'à quatre jours de travail à distance par mois et a introduit une nouvelle politique sur le « travail à partir de n'importe où », avec technologie de soutien.

Le concours des Meilleurs employeurs de Montréal, qui en est à sa 17e année, présente à des organisations une désignation spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans le Grand Montréal; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils œuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui est utilisé par des millions de chercheurs d'emploi chaque année et présente des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada.

La liste complète des Meilleurs employeurs de Montréal pour 2022 a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial et publiée dans le Montreal Gazette. Les critères de sélection pour chacun des lauréats, accompagnés de centaines d'histoires et de photos, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours (en anglais) : https://www.canadastop100.com/montreal/

