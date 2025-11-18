Dominique Pétrin reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Laurentides, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides à l'artiste visuelle Dominique Pétrin. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis lors de la soirée des Grands prix de la culture des Laurentides 2025, organisée par Culture Laurentides au Théâtre Le Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts.

« Dominique Pétrin se démarque par la richesse de son parcours, l'originalité de sa démarche en arts imprimés et sa capacité à se renouveler, en dialogue avec son territoire. Depuis son arrivée dans les Laurentides, elle tisse des liens inspirants avec la communauté, qui nourrissent une pratique à la fois rigoureuse, sensible et profondément actuelle », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Dominique Pétrin

Dominique Pétrin est une artiste multidisciplinaire reconnue pour son engagement social et son approche novatrice des arts imprimés. Depuis plus d'une vingtaine d'années, elle développe une pratique en sérigraphie dans une approche multidisciplinaire, utilisant l'imprimé tant comme élément de performance en danse et en musique, que sous la forme d'installations immersives faites de papier sérigraphié. Après avoir initié une importante mobilisation pour la sauvegarde des ateliers d'artistes à Montréal en 2019, elle choisit de se réinstaller dans les Laurentides, sa région natale. Ce retour marque un tournant dans sa pratique, désormais ancrée dans un dialogue profond avec le territoire et ses communautés. Elle y explore de nouveaux médiums, comme la vidéo, avec l'œuvre Le Seuil, tournée au Parc du Mont Loup-Garou. Son implication locale se manifeste notamment par L'Ouvrage (2023), une œuvre collective intergénérationnelle. Lauréate du premier Prix Monique-et-Robert-Parizeau, elle est reconnue pour son innovation en arts imprimés et son désir de transmettre ses savoirs. Elle a également été nominée pour le prix Louis-Comtois en 2017 et finaliste pour le prix Sobey en 2014. Dominique Pétrin œuvre aujourd'hui à faire rayonner la culture dans les Laurentides, convaincue du rôle transformateur de l'art dans la société.

Finalistes

L'artiste Louise Lachapelle adopte une démarche où se croisent l'écriture, les arts visuels, l'enseignement et la médiation communautaire. Son travail, ancré dans une réflexion éthique sur la création et le territoire, se distingue par une approche fluide entre art, recherche et transmission. À travers des œuvres marquantes, elle explore les potentialités du livre d'artiste comme espace de création, tout en tissant des liens durables avec les collectivités locales et internationales.

L'artiste visuelle Véronique La Perrière-M. propose une démarche ancrée dans le territoire laurentien, où se rencontrent dessin, interdisciplinarité et art public. Son travail, nourri par les forces du rêve et les liens entre vivants, explore la création comme vecteur de transformation. Forte d'un parcours de plus de vingt ans, elle conjugue expositions, œuvres d'art public et engagements communautaires, notamment au sein de l'Atelier de l'Île, affirmant une pratique à la fois poétique et sociale.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laurentides œuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d'accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l'intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

