Mieux vaut tard que jamais : Enfin, le gouvernement fédéral met de l'avant un projet de règlement pour limiter la teneur en nicotine des produits de vapotage

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac accueille avec soulagement le projet de règlement du gouvernement fédéral qui entame enfin le processus réglementaire pour limiter la concentration de nicotine dans les produits de vapotage en vente libre. Dans la mesure où le gouvernement agit rapidement à la suite de la période de consultation de 75 jours, procédant à la publication dans la Partie II de la Gazette officielle, la vente des liquides hautement nicotinés pourrait être interdite dès le printemps 2021. L'annonce d'aujourd'hui survient un après que la ministre fédérale de la Santé a indiqué que de nouvelles règles concernant l'aromatisation et la teneur en nicotine des cigarettes électroniques verraient le jour « dans les prochains mois ».

« L'intention du gouvernement fédéral de diminuer la concentration maximale de nicotine à 20 mg/ml dans les liquides de vapotage à l'échelle canadienne est une excellente nouvelle. Mais cette mesure est attendue depuis très longtemps. Si le gouvernement en a la volonté politique et qu'il ne cède pas aux pressions de l'industrie, il pourrait assurer une mise en vigueur presqu'aussitôt la consultation terminée, » dit Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Il y a un an, presque jour pour jour (décembre 2019), Santé Canada publiait le rapport d'une consultation lancée au printemps 2019 sondant le public, le milieu de la santé et les experts sur une série de mesures potentielles visant à réduire l'attrait des produits de vapotage chez les jeunes, incluant la réduction du taux de nicotine. Par la suite, en février 2020, Santé Canada approchait l'industrie du vapotage pour quantifier les impacts de l'encadrement de la nicotine sur cette dernière, suggérant que la rédaction du règlement était déjà bien entamée au début de l'année 2020.

« Le temps d'attente pour ce règlement a été excessivement long, mais le fait qu'il prévoit une brève période de transition de 15 jours constitue peut-être un signal que le gouvernement reconnait enfin l'urgence de retirer ces produits hautement addictifs du marché, ces derniers ayant entrainé des générations de jeunes à devenir dépendants à la nicotine. Les pays membres de la communauté européenne ont cette mesure en vigueur depuis plus de quatre ans! En fait, ces produits odieusement nicotinés n'auraient jamais dû être autorisés pour le marché canadien, » conclut madame Doucas.

L'analyse d'impact d'un autre règlement (touchant la promotion des produits de vapotage) publié en juillet 2020 par Santé Canada précisait non seulement qu'à l'échelle canadienne le vapotage (30 derniers jours) chez les élèves du secondaire IV et V avait doublé (passant de 14,6% à 29,4% entre 2016/17 et 2018/19), mais que près de la moitié (13%) de ces jeunes vapotaient quotidiennement ou presque -- témoignant de la puissance particulièrement forte de la nicotine à forte concentration, surtout à l'aide de la nouvelle technologie des sels de nicotine. Santé Canada rappelait alors qu'en plus de la promotion agressive des produits, « l'introduction de produits à forte concentration de nicotine sur le marché » constitue un des facteurs ayant contribué à la popularité des produits de vapotage chez les jeunes.

