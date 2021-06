Position de chef de file de l'industrie en ce qui concerne les normes environnementales, sociales et de gouvernance

Investissement accéléré d'un montant allant jusqu'à 14 milliards de dollars entre 2020 et 2022 afin de connecter encore plus de Canadiens

2022 afin de connecter encore plus de Canadiens Engagement de 155 millions de dollars pour des initiatives en santé mentale d'ici 2025 grâce à Bell Cause pour la cause

Adoption de cibles fondées sur la science pour réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'Accord de Paris sur le climat d'ici 2030

sur le climat d'ici 2030 Programme et cibles de diversité en milieu de travail afin de représenter les collectivités que nous desservons

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de Mieux pour tous, son engagement à long terme visant à entraîner des résultats positifs pour tous les intervenants, notamment les collectivités partout au pays, ses employés, ses clients et ses actionnaires.

Avec ses engagements en matière de connectivité, tant auprès des communautés éloignées que des grandes villes, et ses investissements dans des initiatives en santé mentale, dans le développement durable et dans les milieux de travail engagés, Bell cherche à créer un monde florissant, prospère et plus connecté pour les Canadiens à travers le pays, tout particulièrement au moment où nous nous remettons des défis sans précédent entraînés par la crise de la COVID-19.

« Depuis 141 ans, l'équipe Bell fait partie intégrante de nos collectivités, car elle garde les Canadiens connectés et informés tandis que nous bâtissons l'un des pays les plus prospères au monde. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir avec Mieux pour tous, une approche axée sur les objectifs permettant d'améliorer davantage les collectivités au sein desquelles nous vivons et travaillons, explique Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada et BCE. Bell s'engage à contribuer de façon importante au progrès social et économique du Canada grâce à un modèle d'affaires viables faisant progresser son objectif visant à transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Position de chef de file en ce qui concerne les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

La protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique sont au cœur de l'approche de Bell en matière de responsabilité d'entreprise, notamment par l'adoption d'objectifs scientifiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, conformément à un scénario d'émissions de 1,5°C et à l'Accord de Paris sur le climat.

Bell publie également aujourd'hui son rapport sur la responsabilité d'entreprise et la mission 2020 . Engagée à se conformer aux normes d'ESG les plus élevées qui soient, Bell appuie la prospérité sociale et économique de nos collectivités grâce à un investissement communautaire inégalé, à son leadership en matière de conformité aux normes internationales ainsi qu'à son excellente performance sur les indices de développement durable. Elle s'engage à contribuer de façon importante à créer un avenir durable pour les Canadiens et le monde en offrant à ses clients un accès aux services de communications et aux réseaux large bande les plus novateurs et efficaces.

« En se conformant aux normes d'ESG les plus élevées qui soient à travers ses activités, Bell s'assure de prendre en considération les avantages pour la société et l'environnement de tous les actes qu'elle pose. Cela veut dire qu'elle favorise le développement durable, non seulement de ses opérations, mais aussi de l'économie, qu'elle crée un lieu de travail diversifié et inclusif, qu'elle reste à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données, et qu'elle bâtit des communautés plus solidaires et plus saines, explique M. Bibic. Le rapport sur la responsabilité d'entreprise et la mission 2020 de Bell démontre en quoi les actions que nous entreprenons en tant qu'entreprise contribuent de manière substantielle aux collectivités et à l'économie du Canada, à nos clients, aux membres de notre équipe et à nos actionnaires. »

Mieux pour tous en action

Avec Mieux pour tous, Bell officialise son engagement à respecter les normes d'ESG les plus élevées qui soient, en s'appuyant sur les piliers suivants :

Monde meilleur

S'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, conformément à l'Accord de Paris sur le climat et l'initiative des cibles fondées sur la science, et atteindre la carboneutralité dans ses activités d'ici 2025. Bell a également recyclé 11,7 millions d'appareils à ce jour et est régulièrement classée parmi les employeurs les plus respectueux de l'environnement au Canada .

sur le climat et l'initiative des cibles fondées sur la science, et atteindre la d'ici 2025. Bell a également recyclé 11,7 millions d'appareils à ce jour et est régulièrement classée parmi les . Continuer d'être un chef de file de l'industrie en matière de santé mentale, avec un engagement de 155 millions de dollars dans des initiatives en santé mentale d'ici 2025 par l'intermédiaire de Bell Cause pour la cause , le plus important engagement d'entreprise envers la santé mentale au Canada.

d'ici 2025 par l'intermédiaire de , le plus important engagement d'entreprise envers la santé mentale au Canada. Investir dans les innovations canadiennes grâce à des dépenses annuelles en recherche et développement de 500 millions de dollars, une somme inégalée au sein de l'industrie.

Collectivités plus florissantes

Investir jusqu'à 14 milliards de dollars entre 2020 et 2022 pour offrir une connectivité améliorée et plus rapide à davantage de Canadiens.

pour offrir une connectivité améliorée et plus rapide à davantage de Canadiens. Connecter les collectivités éloignées et sous-desservies en offrant à plus de 750 000 foyers de collectivités rurales un service Internet résidentiel sans fil rapide et fiable d'ici la fin de l'année.

rapide et fiable d'ici la fin de l'année. Faire don des ordinateurs, imprimantes et autres appareils électroniques remis à neuf de l'entreprise à des écoles dans le cadre du programme national Ordinateurs pour les écoles et plus .

Meilleur milieu de travail

L'introduction de Mieux pour tous est accompagnée d'une campagne médiatique nationale axée sur les plateformes télévisée, numérique et des médias sociaux, l'affichage et la publicité écrite.

Pour plus d'information, veuillez visiter la page Bell.ca/mieuxpourtous .

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure. Elle fournit des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Grâce à Mieux pour tous, l'entreprise investit dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause , qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Questions des médias

Caroline Audet

514 391-9794

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, incluant en particulier nos dépenses en immobilisations prévues, nos plans pour le déploiement de réseaux et les avantages qui devraient en découler, notamment dans le cadre de notre programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans en vue d'accélérer l'expansion de la zone de couverture de notre réseau à large bande et du réseau 5G, ainsi que nos objectifs en matière de responsabilité d'entreprise et de facteurs ESG (qui incluent, sans s'y limiter, nos objectifs en ce qui concerne la diversité et l'inclusion, nos investissements et contributions communautaires, notre engagement aux normes d'ESG les plus élevées, la réduction ciblée de notre niveau d'émissions de gaz à effet de serre et notre objectif de rendre nos activités carboneutres d'ici 2025) et les avantages qui devraient en découler, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, si bien que les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de dépenses d'investissements et de déploiement pour les réseaux, de même que nos objectifs en matière de responsabilité d'entreprise et de facteurs ESG, ainsi que les avantages qui devraient en découler, comportent des risques. Par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de dépenses d'investissements et de déploiement pour les réseaux ou nos objectifs en matière de responsabilité d'entreprise et de facteurs ESG seront complétés et que les avantages attendus seront obtenus. La valeur des dépenses d'investissement planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Il ne peut toutefois y avoir aucune certitude quant à la disponibilité des sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que les dépenses d'investissement réelles que nous effectuerons pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2020 de BCE Inc. (BCE) daté du 4 mars 2021, le rapport de gestion du premier trimestre de 2021 de BCE daté du 28 avril 2021 et le communiqué de presse de BCE daté du 29 avril 2021, annonçant ses résultats financiers du premier trimestre de 2021, déposés par BCE auprès des autorités provinciales canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov ). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca .

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

https://www.bell.ca/