BERLIN, le 6 sept. 2025 /CNW/ -- Lors du salon IFA 2025, Midea présente sa dernière percée en matière d'innovation dans le domaine de la cuisine : la technologie de chauffage au graphène. Présentée lors de l'exposition de l'IFA dans le hall principal 5.1, cette avancée de pointe souligne le rôle de Midea en tant que pionnière dans les applications de graphène, offrant des cuissons plus rapides, plus écoénergétiques et plus précises dans l'ensemble de sa gamme de produits.

Cuisson de nouvelle génération avec un tube chauffant au graphène

Diagramme schématique du tube chauffant au graphène développé indépendamment par Midea, qui a été appliqué dans toute sa gamme de fours.

Le graphène, souvent décrit comme un « supermatériau », offre une conductivité thermique exceptionnelle, une résistante aux températures élevées et une durabilité remarquable. Par rapport aux tubes chauffants conventionnels, les tubes améliorés au graphène de Midea transfèrent la chaleur plus rapidement, résistent à des températures plus élevées et raccourcissent considérablement le temps de préchauffage, transformant la cuisine quotidienne en un processus plus rapide, plus efficace et plus fiable.

Rapide, écoénergétique et précise

La technologie du graphène de Midea permet de frire sans préchauffage et de chauffer plus rapidement le four. Les essais en laboratoire internes ont démontré des économies de temps importantes tout en maintenant des résultats cohérents et de grandes qualités. Les tubes chauffants au graphène de Midea ont atteint 1 300 °C instantanément en seulement 0,2 seconde, une percée qui permet de faire frire à l'air sans préchauffage et de cuire au four.

S'appuyant sur cette réaction rapide, la technologie du graphène offre des économies de temps remarquables dans une variété de plats :

Pain maison : 25 minutes au lieu de 49 minutes - 49 % plus rapide

Pain de viande de bœuf : 70 minutes par rapport à 110 minutes, soit 36 % plus rapide

Gâteau éponge : 33 minutes contre 40 minutes - 18 % plus rapide

En atteignant les températures cibles presque instantanément, le graphène réduit le temps de cuisson global et la consommation d'énergie sans compromettre le goût ou la texture.

Cuisson dans l'infrarouge lointain pour des résultats supérieurs

Les tubes de graphène émettent un puissant rayonnement proche de l'infrarouge, près de deux fois plus efficace que les tubes de quartz ou de métal. Ce chauffage avancé permet un brunissement rapide et appétissant tout en conservant l'humidité, en offrant des intérieurs tendres et des résultats de qualité professionnelle dans les viandes, les pains et les pâtisseries délicates à la maison.

Visibilité accrue et facilité culinaire

Les tubes chauffants au graphène sont plus brillants que les éléments traditionnels. Jumelés à un éclairage halogène, ils offrent une vue claire de la vaisselle sans ouvrir la porte du four, ce qui donne aux utilisateurs confiance et contrôle tout au long du processus de cuisson.

La créativité culinaire simplifiée

Grâce à un chauffage rapide et à une gestion précise de la température, les fours améliorés au graphène de Midea soutiennent un large éventail de programmes préétablis pour les plats de tous les jours et les plats gastronomiques. Qu'il s'agisse de cannelés et de madeleines, de poulet rôti au foie gras ou de côtes levées de style Saint-Louis, même les cuisiniers novices peuvent obtenir des résultats constants et de qualité professionnelle.

Innovation durable

La technologie de chauffage au graphène durable et écoénergétique reflète l'engagement de Midea envers le développement durable et l'innovation, offrant un rendement fiable tout en réduisant la consommation d'énergie.

Découvrez les fours améliorés au graphène de Midea directement au salon IFA 2025, hall principal 5.1, et découvrez comment l'entreprise continue de redéfinir la cuisine à domicile grâce à des solutions intersectorielles novatrices.

À propos de MIDEA

Fondé en 1968, Midea Group est un chef de file de la technologie figurant au classement Fortune Global 500 qui se consacre à l'amélioration de la vie grâce à l'innovation. Spécialisée dans la maison intelligente, les technologies industrielles, la robotique et l'automatisation, les soins de santé et la médecine, et la logistique intelligente, Midea offre des solutions qui rendent la vie plus confortable. Exploitant 48 centres de production, plus de 200 filiales et 60 succursales à l'étranger, le portefeuille de marques de Midea, dont Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eureka et KUKA, atteint des millions de familles dans le monde.

