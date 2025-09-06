BERLIN, 7 septembre 2025 /CNW/ - Midea, chef de file mondial des solutions novatrices en matière de maison et de style de vie, a fièrement annoncé une réalisation majeure lors du salon IFA 2025 : l'obtention de quatre certifications VDE faisant autorité de l'une des organisations d'essai et de certification indépendantes les plus respectées en Europe. Cette étape importante souligne l'engagement de Midea à aider les consommateurs à « maîtriser leur maison » au moyen d'appareils conçus pour favoriser l'efficacité énergétique, la fiabilité et un mode de vie plus sain.

Midea a obtenu 4 certificats VDE.

Ces certifications reconnaissent les percées de Midea en matière d'efficacité énergétique, de fiabilité, de cuisson saine et de commodité, établissant ainsi une nouvelle référence sur le plan de l'innovation pour les maisons intelligentes.

Efficacité énergétique : Rendement de catégorie A certifié, consommation réduite

La protection de l'écologie et de l'environnement est au cœur de la stratégie et de la responsabilité sociale de Midea. En développant des revêtements à haute réflectivité, un élément chauffant en graphène et un algorithme de contrôle de la température alimenté par l'IA, Midea augmente l'efficacité de 25 % et réduit la consommation d'énergie des grands fours de 50 %, répondant entièrement aux nouvelles normes d'efficacité énergétique de catégorie A.

Fiabilité et durabilité : Durée de vie du magnétron de 10 ans

Le magnétron, qui est le cœur d'un four à micro-ondes, est essentiel à sa longévité. Les anodes TU1 de Midea, qui contiennent plus de 99,9 % de cuivre et d'oxygène en dessous de 5,4 x 10 à 5 Pa, améliorent la conductivité et la stabilité du chauffage. Combinées à une carbonisation du méthane multicanal pionnière, qui augmente l'efficacité et réduit l'épuisement de la cathode, ces innovations doublent la durée de vie du magnétron pour atteindre 10 ans, ce qui garantit des performances quotidiennes fiables, sécuritaires et durables.

Cuisson saine : Algorithme pour la cuisson à faible teneur en gras

Une cuisson saine est un objectif intemporel pour l'humanité. Midea a découvert que la cuisson à haute vitesse et à haute température aide à décomposer le gras de la viande et a mis au point un élément chauffant en graphène pouvant atteindre 1 300 °C en seulement 0,2 seconde. À partir de là, le mode de cuisson unique de Midea combine le chauffage au graphène et la vapeur à haute température à des étapes précises, réduisant la teneur en gras de 60 % tout en assurant une cuisson efficace, saine et de haute qualité.

Rapide et pratique : Technologie de décongélation ultrarapide

La fonction de décongélation traditionnelle des micro-ondes est lente et prend du temps. Midea a découvert que la constante diélectrique de la viande change rapidement avec la température et a mis au point une technologie adaptative de décongélation puissante pour y remédier. L'algorithme de décongélation ultrarapide réduit le temps de décongélation jusqu'à 40 % tout en assurant des résultats uniformes, ce qui rend la préparation quotidienne des repas plus rapide, plus sécuritaire et plus pratique pour les utilisateurs.

Relever la barre de l'innovation en matière de maison intelligente

Grâce à ces quatre certifications VDE, Midea renforce son leadership dans le domaine des appareils intelligents de prochaine génération. En combinant l'innovation scientifique à une sécurité et à des performances éprouvées, Midea offre des solutions fiables qui redéfinissent l'efficacité, la durabilité, la santé et la commodité à l'ère de la maison intelligente.

Découvrez les innovations certifiées de Midea au salon IFA 2025, hall principal 5.1, et découvrez comment l'entreprise continue de repousser les limites de la technologie de la maison intelligente.

Pour en savoir plus sur les innovations de Midea et sa gamme complète de produits, visitez le site Web officiel de Midea.

À propos de MIDEA

Fondé en 1968, Midea Group est un chef de file de la technologie figurant au classement Fortune Global 500 qui se consacre à l'amélioration de la vie grâce à l'innovation. Spécialisée dans la maison intelligente, les technologies industrielles, la robotique et l'automatisation, les soins de santé et la médecine, et la logistique intelligente, Midea offre des solutions qui rendent la vie plus confortable. Exploitant 48 centres de production, plus de 200 filiales et 60 succursales à l'étranger, le portefeuille de marques de Midea, dont Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eureka et KUKA, atteint des millions de familles dans le monde.

