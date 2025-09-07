BERLIN, 9 septembre 2025 /CNW/ -- Midea Group, une entreprise Fortune Global 500, dévoile de nouvelles innovations dans sa gamme Built-In Kitchen qui mettent l'accent sur la performance et le style discrets conçus pour les modes de vie européens par le centre de conception de Midea à Milan.

La nouvelle gamme Built-In Kitchen de Midea est disponible dans les séries Essenza, Ispira et Eleva. Du minimalisme moderne à l'esthétique intemporelle, ces appareils s'intègrent fluidement à n'importe quel intérieur.

Série Essenza : Élégance pratique pour la vie quotidienne

La série Essenza allie esthétique contemporaine et fonctionnalité essentielle pour les jeunes célibataires et couples à la recherche d'élégance pratique. Ses lignes épurées, ses textures subtiles et sa disposition intuitive rendent l'espace à la fois pratique et visuellement attrayant.

Série Ispira : Apparence raffinée grâce aux fonctions de cuisson XPRESS

Pour ceux qui recherchent une conception adaptable et une expérience culinaire améliorée, la série Ispira établit un équilibre parfait. Doté d'un verre trempé noir lustré et d'écrans à DEL discrets, Ispira est à la fois moderne et naturel.

Sur le plan fonctionnel, elle intègre la technologie XPRESS MASTER de Midea pour une cuisson efficace et parfaite. Le lave-vaisselle est doté de la technologie XpressWash avec un bras de pulvérisation Innowash Pro qui pivote à 720°, éliminant 99,9 % des germes et assurant un nettoyage impeccable.

Série Eleva : Performance sans compromis et conception audacieuse

La série Eleva est conçue avec un fini noir intense et des lignes angulaires nettes, offrant un raffinement moderne, tandis que les écrans Easy Touch maintiennent une esthétique propre.

Grâce à la technologie ECOMASTER propulsée par l'IA, l'efficacité énergétique est optimisée sans sacrifier la qualité de la série Eleva.

Teka et Küppersbusch : L'expérience rehaussée intégrée

L'apparence de Midea pour l'intégration est complétée par d'autres marques du groupe Midea.

TEKA, créée en Europe, a présenté sa première gamme mondiale Van Gogh, inspirée par la maîtrise artistique, ainsi que ses gammes Infinity G1 et Neo, intégrant harmonieusement l'élégance européenne dans les maisons modernes.

La marque allemande de cuisine de luxe centenaire Küppersbusch a présenté sa conception et son savoir-faire distinctifs avec des séries intégrées haut de gamme comme Graphite et Matt Black.

À propos de Midea et Midea Group

Midea est l'une des 10 marques et plus de la branche maison intelligente du Groupe Midea.

Fondée en 1968, Midea Group est une entreprise technologique mondiale de premier plan, classée au 246e rang sur la liste Fortune Global 500 2025. En tant que l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde, Midea a simplifié ses unités de base en six piliers d'activité à forte croissance afin d'ouvrir la nouvelle voie de croissance future en 2025 : maison intelligente, technologie industrielle, technologie de bâtiment, robotique et automatisation, Midea Healthcare et Annto Logistics.

