BERLIN, 9 septembre 2025 /CNW/ - Lors du salon IFA 2025, Midea a lancé des solutions axées sur le client sous le thème « Maîtriser votre maison ». Ces solutions, destinées aux les maisons européennes, offraient confort, énergie et espace avec des performances supérieures.

En tant que première marque d'appareils électroménagers intelligents, Midea a également fièrement dévoilé son prochain partenariat principal avec le FC Barcelona.

Cinq suites, une maison : Le nouveau paysage intégré

La collection SPACE MASTER de Midea réduit au minimum l'empreinte tout en offrant une fonctionnalité exceptionnelle, établit une nouvelle référence en matière d'efficacité spatiale, tandis que la gamme XPRESS MASTER a été conçue pour récupérer le temps sans compromettre la qualité de cuisson.

L'exposition est suivie des technologies SMART MASTER et ECOMASTER, où l'IA automatise la gestion de l'énergie et ajuste les paramètres de façon proactive pour des expériences optimales.

Comprenant les séries Essenza, Ispira et Eleva, la collection de suites de cuisine intégrées Midea allie élégance du design milanais intemporel à des fonctionnalités intelligentes.

L'application Scenario Touch : pour une solution domotique fluide et optimisée

Le réfrigérateur CHILL MASTER simplifie l'hydratation quotidienne avec son distributeur AutoFill OneTouch, offrant de la glace et de l'eau mains libres en quatre options tout en maintenant un stockage flexible.

Pendant ce temps, Flow-In Hob 3.0 libère plus d'espace dans l'armoire tout en conservant une apparence élégante. Le four One Oven combine une friteuse à air, un four à micro-ondes, un appareil à vapeur et un four en une solution polyvalente pour tous les besoins culinaires. Le lave-vaisselle spacieux 16 places Titan peut nettoyer sans effort des ensembles complets de vaisselle, de bols et d'ustensiles.

Au-delà de la cuisine, l'appareil de chauffage Raynor offre une chaleur constante même à -40 °C, hébergé dans une conception primée d'inspiration nordique qui équilibre performance et élégance.

Pour la lessive, la laveuse-sécheuse à thermopompe de 28 pouces utilise une technologie de thermopompe avancée pour sécher les vêtements avec beaucoup moins d'énergie et une chaleur plus douce et respectueuse du tissu.

Le portefeuille multicanal

Chef de file du portefeuille de Midea Group pour la vie domestique haut de gamme, la marque allemande de cuisine de luxe centenaire Küppersbusch a mis en valeur son design distinctif et son savoir-faire ultra luxueux. TEKA, née en Europe, a présenté ses premiers appareils de cuisine de la série Van Gogh à l'échelle mondiale, intégrant harmonieusement l'élégance européenne dans les maisons modernes.

En outre, COLMO et Eureka ont toutes deux lancé leur nouvelle série phare sur scène.

À propos de Midea et du Groupe Midea

Midea est l'une des plus de 10 marques de la branche maison intelligente du Groupe Midea.

Fondée en 1968, le Groupe Midea est une entreprise technologique mondiale de premier plan, classée au 246 rang sur la liste Fortune Global 500 2025. En tant que l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde, Midea a simplifié ses unités de base en six piliers d'activité à forte croissance afin d'ouvrir la nouvelle voie de croissance future en 2025 : la maison intelligente, les technologies industrielles, les technologies du bâtiment, la robotique et l'automatisation, Midea Medical et Annto Logistics.

