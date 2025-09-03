La plus importante marque mondiale d'appareils électroménagers intelligents signe un accord de 5 saisons pour apparaître sur la manche des maillots du FC Barcelona à partir de la saison 2026-2027

BARCELONE, Espagne, 3 septembre 2025 /CNW/ - Midea et le FC Barcelona sont fiers d'annoncer que la plus importante marque mondiale d'appareils électroménagers intelligents se joindra aux champions de La Liga et de Copa del Rey en tant que partenaire principal du FC Barcelona dès la saison 2026/2027. Dans le cadre de l'accord historique quinquennal, Midea apparaîtra sur la manche de tous les maillots de match et de tous les vêtements d'entraînement du FC Barcelona, et bénéficiera d'une grande visibilité pendant les matchs à domicile de La Liga.

Le 2 septembre, la haute direction de Midea a visité le camp Nou de Spotify, où l'accord a été signé par Lewis Fu, président de Midea International Business, et Rafael Yuste i Abel, vice-président principal du FC Barcelona.

« Ce sera un honneur pour le FC Barcelona d'accueillir Midea, à partir de la saison 2026/27, dans la grande famille du Barça, a déclaré Rafael Yuste. Son leadership dans le domaine des solutions de maison intelligente et son engagement envers la recherche et l'innovation sont parfaitement alignés sur l'esprit d'un club FC Barcelona qui se tourne vers l'avenir. Cette alliance démontre une fois de plus le pouvoir de la marque Barça en tant qu'aimant pour les entreprises du monde entier qui considèrent le FC Barcelona comme la meilleure plateforme pour leurs projets. »

« Le FC Barcelona est l'un des clubs les plus prospères de tous les temps et possède l'une des équipes sportives les plus populaires au monde, a déclaré Lewis Fu. Nous nous réjouissons à l'idée d'un long partenariat où Midea et le FC Barcelona seront le numéro un mondial sur le terrain et ailleurs. »

Le FC Barcelona a remporté 28 titres de La Liga et 5 trophées de la Ligue des champions pour devenir l'un des clubs les plus prospères de tous les temps. Les clubs jouissent également d'une popularité mondiale avec plus de 430 millions d'abonnés en ligne, un auditoire annuel de 400 millions de téléspectateurs et 2 millions de maillots vendus chaque année.

Le FC Barcelona se joint à une liste croissante de parrainages de clubs pour Midea qui sont complétés par des compétitions nationales comme la Coupe d'Asie 2027 de l'AFC, la Coupe des Nations de la CAF 2025 et la Coupe d'Or 2025 de la CONCAFAF, ainsi que des compétitions de clubs dont la Ligue des champions de l'AFC Elite et le CONMEBOL Copa Sudamericana.

À propos de Midea et du Groupe Midea

Midea est une marque d'appareils électroménagers au sein de l'entreprise de maison intelligente du Groupe Midea aux côtés de la technologie industrielle, de la technologie du bâtiment, de la robotique et de l'automatisation, de la médecine et de la logistique intelligente.

Le Groupe Midea, fondé en 1968, emploie plus de 190 000 personnes dans le monde, a généré des revenus de 57,5 milliards de dollars en 2024 et s'est classé au 246e rang du classement Fortune Global 500 en 2025.

À propos du FC Barcelona

Le FC Barcelona est considéré comme le plus grand club multisports au monde et a célébré son 125e anniversaire en 2024. Fondé en 1899, il est détenu par ses membres. Le club est fermement enraciné dans sa ville et son pays, la Catalogne, et il a une perspective mondiale, avec des bureaux officiels dans trois villes différentes : Barcelone, Hong Kong et Miami.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2762448/IMAGE_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2762449/IMAGE_2.jpg

SOURCE Midea Group

PERSONNE-RESSOURCE : Oneill Edward, [email protected]