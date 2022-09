TORONTO, le 8 sept. 2022 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Microquest ont le plaisir d'annoncer que le dossier médical électronique Healthquest de Microquest est le tout premier à intégrer la version 5.0 du service d'ordonnances électroniques PrescripTIonMC d'Inforoute, et près de 1 200 prescripteurs de l'Alberta profiteront bientôt de ses nouvelles fonctionnalités.

Logo de Microquest (Groupe CNW/Inforoute Santé du Canada)

Grâce à PrescripTIonMC, les prescripteurs peuvent transmettre électroniquement les ordonnances et les demandes de renouvellement à la pharmacie choisie par le patient, ce qui se traduit par des soins plus efficients, une sécurité accrue et une meilleure communication entre les cliniciens.

La V5.0 de PrescripTIonMC comporte plusieurs améliorations demandées par les utilisateurs du service, par exemple :

simplification du processus de réponses, par les prescripteurs, aux demandes de renouvellement électroniques et meilleure intégration de ce processus à leur flux de tâches;

nouvelle fonctionnalité éliminant la confusion touchant les notifications d'exécution lorsque plusieurs médicaments sont délivrés à partir d'une même ordonnance;

amélioration de la fonctionnalité de recherche et de concordance automatisées pour permettre aux prescripteurs de mettre à jour efficacement les dossiers de la pharmacie dans le DME;

simplification de la procédure de connexion pour permettre aux prescripteurs d'entrer leurs deux facteurs d'authentification lorsqu'ils se connectent à leur DME plutôt qu'au moment où ils prescrivent un médicament.

« Nous sommes ravis d'intégrer la V5.0 de PrescripTIonMC à notre DME Healthquest parce qu'il est essentiel que notre solution demeure à jour et soit en tout temps à l'avant-garde de la technologie, souligne Brandon Blanck, vice-président et chef de l'exploitation de Microquest Inc. La V5.0 procurera des avantages inestimables aux centaines de prescripteurs et de cliniques qui sont nos clients en Alberta, et nous prévoyons son déploiement à grande échelle très bientôt. »

« Nous nous réjouissons de pouvoir aider Microquest à maintenir son DME à l'avant-garde en y intégrant les fonctionnalités nouvelles ou améliorées de notre service PrescripTIonMC, précise pour sa part Jamie Bruce, vice-président exécutif chez Inforoute. Nous sommes aussi reconnaissants à tous les prescripteurs et fournisseurs de DME de nous avoir fait part de leurs précieux commentaires et de leurs excellentes suggestions d'amélioration. Nous allons continuer d'être à l'écoute des utilisateurs et de bonifier le service pour qu'il réponde toujours à leurs besoins et rende le processus d'ordonnance électronique aussi convivial et efficace que possible. »

PrescripTIonMC est maintenant offert dans 677 localités de six provinces (l'Ontario, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba), et Inforoute collabore actuellement avec les autres provinces et territoires afin de planifier le déploiement du service. Plus de 10 000 prescripteurs et de 6 000 pharmacies sont déjà inscrits à PrescripTIonMC. Servez-vous de notre localisateur pour trouver les utilisateurs du service.

À propos de Microquest

Fondée en 1993, la firme Microquest a développé Healthquest, premier logiciel de dossier médical électronique (DME) de l'Alberta. Nous sommes fiers de notre service à la clientèle, qui offre des produits supérieurs et un soutien sans égal aux plus de 430 cliniques et 1 200 prescripteurs de l'Alberta qui utilisent notre DME. Microquest se plaît à enrichir le secteur de la santé avec ses innovations et travaille sans relâche pour intégrer à son DME toutes les fonctionnalités de pointe, comme la V5.0 de PrescripTIonMC. Microquest est une société privée, détenue et exploitée en Alberta, qui se consacre exclusivement aux logiciels de soins de santé. Visitez-nous en ligne à https://www.microquest.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIon MC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rend la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs peuvent transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protège les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

SOURCE Inforoute Santé du Canada