QUÉBEC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Micrologic, une entreprise pionnière en infonuagique à propriété 100% canadienne, est fière d'annoncer son inscription dans le catalogue des logiciels-services de Services publics et Approvisionnement Canada. Cette qualification stratégique marque une étape importante pour l'entreprise dans le secteur des technologies de l'information au service du gouvernement canadien et permet à ce dernier de profiter des services d'un cloud souverain canadien.

Cette inscription permet désormais à Micrologic de répondre aux besoins d'approvisionnement en solutions technologiques des institutions fédérales, en leur offrant des services de sauvegarde en tant que service (BaaS), d'archivage de données, et de protection des données contre les rançongiciels. Ces services répondent aux plus hauts standards d'excellence et de conformité.

Les services accrédités incluent :

Cirrus BaaS Protect : qui permet de gérer des copies de sauvegarde dans une solution infonuagique ou dans une solution hybride;

Cirrus BaaS Cloud Replica : qui permet de maintenir une deuxième copie immuable pour une sécurité supplémentaire;

Cirrus BaaS Cloud Archive : qui permet de maintenir des archives long-terme à un coût très économique;

Cirrus BaaS M365 : pour la sauvegarde des données de Microsoft M365.

« Nous sommes honorés de figurer dans le catalogue des logiciels-services de Services publics et Approvisionnement Canada et enthousiastes à l'idée d'élargir notre collaboration avec les institutions gouvernementales en leur offrant notamment l'accès à un cloud souverain canadien, » a déclaré Stéphane Garneau, président de Micrologic. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à fournir des solutions technologiques de pointe, tout en soutenant les initiatives numériques critiques au Canada. Il s'agit également d'un jalon important dans l'avancement de notre plan de croissance pancanadien amorcé l'an dernier. »

Cette avancée renforce la position de Micrologic en tant que partenaire de confiance du gouvernement canadien, tout en mettant en lumière son expertise reconnue en matière de transformation numérique et de services infonuagiques.

À propos de Micrologic

Micrologic est une entreprise à propriété 100% canadienne qui propulse la transformation numérique des entreprises du pays depuis plus de 40 ans. Toujours à la pointe des tendances, Micrologic a mis au point un cloud souverain canadien, alimenté à l'énergie durable et doté des certifications les plus strictes sur le globe. Portée par son désir d'offrir à plus grande échelle des services de TI et son cloud souverain qualifié mondialement, Micrologic a amorcé un plan d'expansion pancanadien prévoyant un total de 150 M$ en investissements privés et publics. Au cours des dix dernières années, l'entreprise a décuplé son chiffre d'affaires, soutenue par une équipe composée de centaines d'experts.

À propos de Services publics et Approvisionnement Canada

SPAC, au nom du gouvernement du Canada (GC), maintient un Arrangement en matière d'approvisionnement pour des logiciels-services (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cral-sarc/amals-saassa/index-fra.html). Le mandat de SPAC vise principalement, sans s'y limiter nécessairement, les applications logicielles qui appuient les clients du GC dans leur prestation de services et leurs fonctions administratives.

