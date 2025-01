Projet de loi 82 sur l'identité numérique : Les données des Québécois doivent rester la propriété des Québécois

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Micrologic, fabricant du plus important cloud souverain québécois et canadien sera entendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre des consultations particulières du projet de loi 82 : Loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions. L'entreprise québécoise encourage le gouvernement à repenser la gestion des données numériques nationales en intégrant le principe de souveraineté numérique et en instaurant des seuils minimaux de contrats avec des entreprises québécoises.

Dans le cadre d'un mémoire déposé à la commission, l'entreprise propose une série de recommandations visant à protéger les données sensibles des Québécois. « La création d'une identité numérique est une occasion exceptionnelle de s'assurer que nos données soient hébergées et contrôlées ici, par une expertise québécoise et soumises à nos lois. Le moment est propice pour intégrer la notion de souveraineté numérique et éviter d'offrir un accès surdimensionné aux géants américains, alors que nous disposons d'infrastructures responsables et de toute l'expertise nécessaire. Il s'agit également d'une occasion rêvée de doter le ministère de la Cybersécurité et du Numérique d'un rôle clé pour favoriser une répartition saine des données auprès de fournisseurs d'ici qualifiés », a déclaré Stéphane Garneau, président de Micrologic.

Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par les tensions internationales, Micrologic souligne que les fournisseurs étrangers, malgré leurs promesses, restent soumis aux lois de leur pays et ne peuvent garantir que les données resteront sur le territoire québécois et même canadien. L'entreprise souligne le fait que le Québec et le Canada accusent d'un retard en la matière, alors qu'ailleurs dans le monde, notamment en Europe, la souveraineté numérique est déjà un principe intégré. L'entreprise québécoise mentionne que l'enjeu est d'une grande importance à ce stade-ci, car les choix que nous nous apprêtons à faire auront des incidences pour la prochaine décennie.

Le projet de loi 82, qui vise à créer une identité numérique nationale, représente une opportunité unique de s'assurer que les données des Québécois restent notre propriété.

Recommandations principales du mémoire :

Inscrire le principe de souveraineté numérique dans la loi

Garantir que les informations stratégiques soient confiées à des entreprises québécoises

Imposer un seuil minimal de contrats avec des entreprises locales

Créer un espace de dialogue entre les acteurs gouvernementaux et les experts technologiques.

À propos de Micrologic

Fondé à Québec en 1983, Micrologic est le fabricant d'un cloud souverain, 100 % canadien reconnu mondialement. Nous hébergeons, traitons et protégeons les données sensibles des grandes organisations privées et publiques. Dotée d'une équipe composée de centaines de technologues, l'entreprise propose des offres diversifiées en technologies de centres de données, en infonuagique et en intelligence artificielle qui sont sécuritaires, flexibles, performantes et innovantes.

