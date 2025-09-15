MICHELLE LLAMBÍAS MEUNIER EST NOMMÉE PRÉSIDENTE ET CHEFFE DE LA DIRECTION DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration du Conseil du patronat du Québec (CPQ) est heureux d'annoncer la nomination Michelle LLambías Meunier à titre de présidente et cheffe de la direction. Il s'agit de la première femme à occuper cette fonction, de manière permanente, au sein de l'organisation. Elle succèdera à Karl Blackburn qui occupait cette fonction avant son départ à mars dernier.

« C'est un grand privilège de prendre les rênes d'une organisation qui, depuis le siècle dernier, façonne la société québécoise et continue aujourd'hui de s'imposer comme un incontournable. Je suis déterminée à poursuivre la mission du CPQ avec toute l'énergie et la ténacité nécessaires pour défendre les intérêts des employeurs du Québec et pour contribuer à bâtir un Québec toujours plus prospère et durable », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

« Michelle est une femme engagée qui possède toutes les qualités pour amener le CPQ encore plus loin dans sa mission. Son parcours, sa fine connaissance du milieu des affaires et son leadership font d'elle la personne tout indiquée pour prendre la tête de notre organisation. Je suis convaincu qu'elle saura relever ce défi avec brio. Je tiens également à remercier chaleureusement Marie-Claude Perreault d'avoir assumé avec exemplarité l'intérim au cours de cette période de transition. », déclare Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ.

Michelle LLambías entrera en poste à la mi-octobre au CPQ. Jusqu'à tout récemment, elle était présidente-directrice générale chez Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec. Elle a été vice-présidente, affaires publiques et relations gouvernementales chez SYRUS cabinet-conseil, après avoir été pendant huit à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, notamment à titre de vice-présidente des affaires publiques et corporatives.

La biographie complète et la photo officielle de Michelle LLambías Meunier sont disponibles ici.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

