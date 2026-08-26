Michel Robert est élu à la présidence des Producteurs de lait du Québec

LONGUEUIL, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Le conseil d'administration des Producteurs de lait du Québec (PLQ) a élu Michel Robert, président des Producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue, à la présidence de l'organisation. Il est membre du comité exécutif de l'organisation depuis avril 2024. Son implication au sein du conseil d'administration des PLQ remonte à 2022.

Michel Robert, président des Producteurs de lait du Québec

M. Robert est la quatrième génération à exploiter la Ferme Mondou & Robert à Saint-Eugène-de-Guigues. Le troupeau de la Ferme regroupe plus de 400 têtes, dont 210 vaches en lactation. En plus des besoins en fourrages pour le troupeau, les grandes cultures comme l'orge, le soya, le canola, la caméline et la culture de blé pour consommation humaine y sont cultivées sur une superficie de plus de 2 000 acres. M. Robert est aussi propriétaire de Services Agritem, une entreprise qui se spécialise dans la vente d'intrants. Bien que le travail ne manque pas, la structure familiale de la ferme, mettant à l'œuvre une relève bien impliquée, lui permet de se libérer suffisamment de temps pour s'engager dans plusieurs comités et auprès de diverses organisations.

L'élection du président des PLQ fait suite au départ de Daniel Gobeil de ses fonctions le 24 juillet dernier. Le conseil d'administration remercie Alain Brassard, président des Producteurs de lait du Centre-du-Québec, qui a assuré la présidence par intérim de l'organisation jusqu'à l'élection de Michel Robert.

Alain Brassard, président des Producteurs de lait du Centre-du-Québec, conserve le poste de 1er vice-président. M. Brassard est copropriétaire de la Ferme Brassard et Fils de Plessisville. Alain Brassard siège au conseil d'administration de sa région depuis 2005 et à celui des PLQ depuis 2017.

Jacques Lafortune, président des Producteurs de lait de Lanaudière depuis 2019, est également maintenu au poste de 2e vice-président. Il est copropriétaire de la Ferme Jean-Claude Lafortune et Fils inc. à Saint-Roch-de-l 'Achigan.

Pascal Leduc, président des Producteurs de lait d'Outaouais-Laurentides et Christian Kaiser, président des Producteurs de lait de l'Estrie, viennent compléter la composition du comité exécutif.

Le conseil d'administration des PLQ est composé des présidents des 14 régions et d'un membre observateur de la région du président de l'organisation. Les présidents régionaux sont élus lors des assemblées régionales qui se déroulent à l'hiver.

Consultez notre site Internet pour voir tous les membres : https://lait.org/notre-organisation/fonctionnement/conseil-dadministration/

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 087 fermes laitières qui livrent quelque 3,60 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,61 milliards de dollars. Au Québec, la production et la transformation laitière génèrent 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

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SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

François Dumontier, Directeur - Communications, affaires publiques et vie syndicale, Les Producteurs de lait du Québec, 514 713-0530, [email protected]