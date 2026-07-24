Alain Brassard assurera la présidence par intérim des Producteurs de lait du Québec

LONGUEUIL, QC, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Les Producteurs de lait du Québec annoncent que M. Alain Brassard, 1er vice-président des Producteurs de lait du Québec et président des Producteurs de lait du Centre-du-Québec, assurera la présidence par intérim de l'organisation jusqu'à l'élection du prochain président. Ce changement fait suite au retrait de M. Daniel Gobeil de ses fonctions pour poser sa candidature aux élections fédérales partielles dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord.

Alain Brassard, 1er vice-président des Producteurs de lait du Québec, assurera la présidence par intérim de l’organisation jusqu’à l’élection du prochain président.

Conformément aux dispositions prévues à cet effet dans les règles de l'organisation, M. Gobeil a décidé de démissionner de ses fonctions de président des PLQ et de président des Producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

M. Gobeil a pris une décision personnelle quant à son engagement politique. Nous le remercions pour ses nombreuses années d'engagement auprès des producteurs de lait du Québec, notamment pour sa défense acharnée de la gestion de l'offre et de la mise en marché collective. Nous espérons qu'il maintiendra cette position tout au long de son parcours politique, comme nous le demandons à tous les partis politiques.

En tant que 1er vice-président, M. Brassard assurera l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu par le conseil d'administration des PLQ. M. Brassard et M. Jacques Lafortune conservent respectivement leurs postes de 1er et 2e vice-présidents jusqu'à la prochaine élection.

Alain Brassard est copropriétaire de la Ferme Brassard et Fils de Plessisville au Centre-du-Québec. Il siège au conseil d'administration de sa région depuis 2005 et à celui des PLQ depuis 2017. Il est 1er vice-président depuis 2020.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 087 fermes laitières qui livrent quelque 3,60 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,61 milliards de dollars. Au Québec, la production et la transformation laitière génèrent 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Yanick Grégoire, Directeur adjoint - Communications, affaires publiques et vie syndicale, Les Producteurs de lait du Québec, Cellulaire : (438) 497-1608, [email protected]