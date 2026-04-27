97 % des Québécois consomment du fromage, révèle un sondage exclusif

Sondage sur les habitudes alimentaires des Québécois

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Peu de choses rassemblent 97 % de la population, mais au Québec, manger du fromage est l'une d'elles. Selon un sondage exclusif mené par Les Producteurs de lait du Québec1, la presque totalité des Québécoises et des Québécois dit consommer du fromage, et pas moins de 88 % en mangent chaque semaine.

Réalisé en collaboration avec Léger dans le cadre d'une nouvelle campagne Fromages d'ici, le Fromage-o-mètre 2026 met en lumière que les produits laitiers grimpent sur le podium des produits alimentaires emblématiques du Québec, se classant deuxièmes derrière le sirop d'érable. Lorsqu'on demande aux Québécois de nommer un produit emblématique, un répondant sur cinq (20 %) évoque spontanément le fromage et un sur quatre (24 %) nomme la poutine.

« À une époque où les préférences alimentaires de la population sont de plus en plus diversifiées, le fromage réussit néanmoins à rassembler les Québécois. Derrière chacun des fromages d'ici, il y a des productrices et des producteurs engagés, qui valorisent un lait de grande qualité, produit selon des normes parmi les plus élevées au monde. C'est une différence réelle par rapport aux produits importés, et les consommateurs gagnent à les découvrir et consommer. » - Daniel Gobeil, président, Les Producteurs de lait du Québec

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1 Sondage omnibus Léger, 2026.

Faits saillants : quand le fromage parle, le Québec répond !

Le fromage, une consommation ancrée dans les habitudes des Québécois :

97 % consomment du fromage

88 % en mangent chaque semaine

74 % en consomment plusieurs fois par semaine

« Le fromage, ça se mange avec… » à peu près tout ! :

1 Québécois sur 4 répond « avec n'importe quoi ».

Mais aussi avec : de la confiture (5 %), des cornichons (3 %) et des croustilles (3 %).

Et pour certains, le fromage rime avec émotion, alors que 2 % des répondants indiquent le manger avec amour, bonheur et plaisir.

S'il ne fallait garder qu'une seule façon de le consommer :

Près du tiers (28 %) mangeraient leur fromage seul, sans accompagnement.

24 % des Québécois le mangeraient dans une poutine.

Alors que 20 % des répondants choisiraient simplement sur une pizza !

Pour parler du fameux fromage à poutine :

Les deux tiers (67 %) utilisent l'appellation « fromage en grains ».

L'expression fromage skouik-skouik gagne toutefois en popularité chez les plus jeunes : elle est employée par 41 % des 18-24 ans et 25 % des 25-34 ans.

Le fromage d'ici en région :

Centre-du-Québec : sans surprise, s'ils devaient choisir une seule façon de manger du fromage, 45 % le dégusteraient dans une poutine.

Saguenay : les plus nombreux à nommer le fromage plutôt que les produits de l'érable comme un produit emblématique du Québec (34 % fromage, 27 % érable).

Outaouais : 40 % répondent que « du fromage, ça se mange avec tout ».

Estrie : 29 % associent spontanément le fromage avec les fruits.

Mauricie : dans cette région le fromage se mange définitivement avec amour, bonheur et plaisir, et ce, largement au-dessus des autres régions (9 %)

La nouvelle campagne « Fromages d'ici, ici »

L'initiative Fromage-o-mètre s'inscrit dans la nouvelle campagne publicitaire des Producteurs de lait du Québec, « Fromages d'ici, ici. », qui met de l'avant la polyvalence des fromages du Québec à travers des situations gourmandes et familières. L'idée est simple : les fromages d'ici s'invitent partout, sur tout et dans tout, du déjeuner jusqu'aux fringales de fin de soirée.

Déployée à travers une série de contenus visuels appétissants, notamment des vidéos, de l'affichage, des contenus numériques et des collaborations avec des créateurs culinaires, la campagne vise à transformer une habitude bien ancrée en réflexe encore plus fréquent.

Les nouvelles publicités des Fromages d'ici peuvent être consultées en cliquant sur le lien suivant : lien.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 087 fermes laitières qui livrent quelque 3,60 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,61 milliards de dollars. Au Québec, la production et la transformation laitière génèrent 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 649 millions de dollars, en 2025, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Renseignements : Anne-Sophie Trihey, [email protected], 514-378-8540