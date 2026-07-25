Le défi de course de Jay Du Temple, porté par Le Lait, franchit la ligne d'arrivée

Le concept reposait sur un défi athlétique lancé par les Producteurs de lait du Québec à Jay du Temple : tracer, à travers une vingtaine de municipalités québécoises, la silhouette d'une vache de plus de 1 200 km. Ce défi sportif s'est rapidement transformé en un mouvement collectif rassembleur, porté par des milliers de Québécois qui ont choisi de mettre du kilométrage au service d'une cause qui les touche : les Banques alimentaires du Québec.

Ambassadeur de cette initiative, Jay Du Temple a suivi son parcours de la première à la dernière foulée, partageant son expérience sur les réseaux sociaux et invitant la population à emboîter le pas, chacun à son rythme. « Ce défi, je l'ai couru pour les familles d'ici qui ont besoin d'un coup de main. Voir autant de gens se joindre au mouvement, ça donne tout son sens aux kilomètres parcourus. Je suis vraiment fier de voir la mobilisation des Québécois•es dans le Défi Stravache. Je suis tellement reconnaissant de l'opportunité que m'offrent Les Producteurs de lait du Québec de faire rayonner leurs histoires, leur produit (que j'adore depuis l'enfance), tout en faisant ce que j'aime le plus : bouger. Un grand merci aux Producteurs de lait du Québec d'avoir pensé à moi pour ce beau défi ! », indique Jay Du Temple, ambassadeur du Défi Stravache.

Un élan collectif transformé en aide concrète



L'aventure ne s'est pas limitée à l'exploit de Jay Du Temple. Chaque kilomètre parcouru par les Québécois entre le 7 juin et le 24 juillet, faisant partie du Défi sur l'application Strava, a contribué à faire progresser la cause. Alors que l'objectif initial de 100 000 km avait été atteint en quelques jours à peine, un nouveau seuil a rapidement été fixé : 5 millions de kilomètres cumulés d'ici la fin du défi.

Un objectif ambitieux, largement dépassé grâce à la mobilisation exceptionnelle de la population.

Fidèles à leur engagement, les Producteurs de lait du Québec doublent ainsi leur don initial et remettent 200 000 $ à Banques alimentaires du Québec, une aide bien réelle pour les familles les plus vulnérables de la province. « Cette mobilisation démontre encore une fois la générosité des Québécois•es quand vient le temps de soutenir leur communauté. Le don de 200 000 $ des Producteurs de lait du Québec aura un impact direct et bien réel pour les familles qui font appel à notre soutien chaque jour. », indique Alexandre Lebel, directeur général de Banques alimentaires du Québec.

Un Défi relevé haut la main



Le succès de Stravache se mesure par l'engagement exceptionnel de la communauté et l'ampleur du tracé réalisé :

Don total versé aux Banques alimentaires du Québec : 200 000 $

Nombre de kilomètres cumulés par les Québécois•es : plus de 5 000 000 km

Nombre de participant•es inscrit•es au défi Strava : 41 816 personnes

Distance parcourue par Jay Du Temple pour le tracé : 1 200 km (l'équivalent de 7,5 marathons)

« Alors que 86 % des Québécois•es classent le lait de vache parmi les piliers d'un régime sain, nos producteur•trices ont propulsé cet aliment au cœur de la vitalité de la jeunesse », souligne Geneviève Rainville, directrice générale des PLQ. « Cette mission a dépassé la simple nutrition pour devenir un engagement social profond, liant ainsi l'excellence de leur travail à la lutte contre la précarité. Nous sommes fiers de remettre 200 000 $ à Banques alimentaires du Québec, et reconnaissants envers chaque personne qui a contribué à cet élan. Cela s'inscrit dans notre engagement de lutte à la précarité alimentaire, en addition avec notre programme de don de lait qui offre, en moyenne annuellement, 1 million de litres de lait aux Banques alimentaires.»

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 087 fermes laitières qui livrent quelque 3,60 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,61 milliards de dollars. Au Québec, la production et la transformation laitière génèrent 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 649 millions de dollars, en 2025, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Renseignements : Anne-Sophie Trihey, [email protected], 514-378-8540