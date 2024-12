Michel Leblanc quittera la Chambre de commerce du Montréal métropolitain au printemps 2025

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Philippe Johnson, annonce le départ de Michel Leblanc, président et chef de la direction de l'organisation. Après plus de 16 ans, M. Leblanc quittera ses fonctions le printemps prochain. Le conseil d'administration de la Chambre a mis sur pied un comité de sélection, qui sera appuyé dans sa démarche par une firme spécialisée.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour l'immense contribution de Michel à la vitalité économique de Montréal ainsi que pour son engagement indéfectible envers la Chambre et la communauté d'affaires au cours des 16 dernières années. Sous son leadership, la Chambre a mené de nombreuses initiatives qui ont façonné le paysage économique de la métropole. Que ce soit avec je vois mtl, la série Leaders internationaux, Relançons MTL ou J'aime travailler au centre-ville, la vision de Michel a permis de placer la Chambre au cœur de tous les grands dossiers. Il laisse derrière lui une organisation de premier plan, solide et influente », a déclaré Philippe Johnson.

« Après une longue réflexion, j'ai informé le conseil d'administration de mon intention de quitter mes fonctions au cours du printemps 2025. Je quitterai la Chambre avec le sentiment du devoir accompli. Depuis mon arrivée en janvier 2009, nous avons réalisé de grandes choses qui auront contribué à relancer la métropole », a déclaré Michel Leblanc.

« La Chambre, c'est d'abord une formidable équipe de gens extrêmement compétents et dévoués, qui travaillent d'arrache-pied pour la métropole et ses entreprises. Je tiens à remercier du fond du cœur tous mes collègues qui ont contribué à façonner nos succès. Je remercie également le conseil d'administration actuel et celles et ceux qui y ont siégé au fil du temps pour leur confiance et leur appui. En terminant, j'ai une pensée toute particulière pour nos entreprises et nos membres : j'ai toujours été très fier d'être votre voix et de défendre vos intérêts. J'espère vous avoir bien servis », a ajouté Michel Leblanc, tout en indiquant avoir offert son entière collaboration pour assurer une transition fluide.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]