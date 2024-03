TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer que Michael Medline, président-directeur général d'Empire Company Limited et de Sobeys Inc., est le lauréat du prix Pionnier 2024 du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Michael Medline, président-directeur général d’Empire Company Limited et de Sobeys Inc., est le lauréat du prix Pionnier 2024 du Grand Prix canadien des nouveaux produits. (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Le prix Pionnier du Grand Prix canadien des nouveaux produits est remis à des personnalités ou à des familles qui se sont démarqués par leurs services et leur dévouement aux secteurs du détail et de l'épicerie canadiens et qui ont mené des changements transformationnels et historiques dans leur secteur, faisant preuve à la fois de passion et de courage dans leur leadership.

« Michael a toujours été un ardent défenseur du secteur du détail et n'a jamais eu peur de se tenir droit et de se prononcer sur les grands enjeux de notre industrie, a déclaré Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du CCCD. Son authenticité et son courage, tout comme son engagement à assumer quotidiennement ses fonctions de direction avec compassion, ont marqué de façon indélébile notre industrie, et l'on peut dire que ses préoccupations professionnelles et philanthropiques illustrent parfaitement ce qu'est, fondamentalement, un véritable pionnier.

« Michael a joué un rôle important en renforçant les fondations et la résilience de notre industrie, tout en démontrant une passion exceptionnelle et inébranlable dans son service, toujours respectueux, des consommateurs, des employés et de la communauté en général. »

Nommé président-directeur général d'Empire Company Limited et de Sobeys Inc. en janvier 2017, M. Medline est un dirigeant reconnu du secteur du détail dont la feuille de route est impressionnante et dont la carrière est marquée par de nombreux succès. Il a occupé auparavant des postes de direction au sein de La Société Canadian Tire, y assumant notamment les fonctions de président-directeur général.

Il siège au conseil d'administration de la Banque Scotia, au conseil de SickKids, au conseil des gouverneurs de l'Huron University College, de la Western University, au conseil d'administration de la BlackNorth Initiative et de la Fondation Sobey. Il a été président du conseil d'administration du Conseil canadien du commerce de détail ainsi que de la Grocery Foundation, en plus d'avoir siégé au conseil des gouverneurs du Panthéon des sports canadiens et au conseil d'administration de la Fondation SickKids.

M. Medline se joint au groupe sélect des lauréats des prix Hommage et Pionnier, qui comprend Donald et David Sobey, présidents émérites de Sobeys, Paul Higgins jr. et Michael Higgin, co-présidents de Mother Parkers Tea & Coffee, Anthony Longo, PDG de Longo's, Cindy et Tina Lee, de T&T Supermarket, ainsi que la présidente-directrice générale de Burnbrae Farms Margaret Hudson, le président du Pattison Food Group Darrell Jones, le directeur général de Club Coffee et de Morrison Lamothe John Pigott et l'ancien vice-président principal des centrales nationales d'achats et des marques privées de Metro Serge Boulanger.

Le prix Pionnier sera présenté à Michael Medline au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du Conseil canadien du commerce de détail le 29 mai 2024 au Centre des congrès de Toronto. En plus de M. Medline, Dino Bianco, directeur général de Produits Kruger, sera honoré au cours du gala. M. Bianco recevra le prix Hommage 2024 du Grand Prix canadien, lequel lui sera remis par le Conseil canadien du commerce de détail et Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada.

Pour en savoir plus et acheter des billets, rendez-vous sur le site Web du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Le gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits viendra clore la deuxième journée du plus important événement annuel du secteur du détail au Canada, L'événement STORE 24 , qui aura lieu les 28 et 29 mai 2024.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

À propos d'Empire Company Limited

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principaux secteurs d'activité d'Empire Company Limited sont la vente au détail de produits alimentaires, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Sobeys Inc. et les activités immobilières connexes. Avec des ventes annualisées d'environ 30,7 G$ et des actifs de 16,6 G$, Empire Company Limited et ses filiales et sociétés affiliées emploient environ 131 000 personnes.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 91 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 501 G$ en 2023. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada.

