MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - À la suite d'une vaste consultation, l'arrondis-sement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ira de l'avant avec son projet d'agrandissement et de réaménagement des parcs Pierre-Tétreault et Clément-Jetté Sud, dès juin prochain. Le projet vise à transformer ces deux parcs en aires de détente, à les reconnecter avec le fleuve, à se réapproprier la rue et à enrichir la biodiversité.

MHM va de l’avant avec l’agrandissement et le réaménagement des parcs Pierre-Tétreault et Clément-Jetté Sud (Groupe CNW/Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal))

« Le réaménagement de ces deux parcs emblématiques découle d'une volonté claire de revitaliser les espaces verts et d'améliorer la qualité de vie des résident(e)s de Mercier-Est. Le projet a été conçu en tenant compte des attentes des citoyen(ne)s du secteur. C'est un très bel héritage pour mon administration », a souligné le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais.

Reconnecter les parcs avec le fleuve et favoriser les déplacements actifs

Les nouveaux aménagements favoriseront la création d'une ambiance de détente autour du parc de la Promenade-Bellerive et contribueront à reconnecter les parcs avec le fleuve, à se réapproprier la rue et à enrichir la biodiversité.

La piétonnisation du tronçon de la rue Bellerive compris entre Des Ormeaux et Baldwin favoriseront la sécurité des déplacements, la réunification des deux parcs et la création d'un lieu de rencontre là où se trouvait un ilot de chaleur.

Construction d'un réseau de parcs résilients

En continuité avec les nouveaux aménagements du parc Honoré-Mercier, les parcs Pierre-Tétreault et Clément-Jetté Sud seront repensés pour devenir des parcs résilients. Ils comprendront des ruisseaux secs et des zones de biorétention afin d'assurer une gestion optimale des eaux pluviales et d'alléger les charges sur le réseau d'égout.

En dehors des épisodes de fortes pluies, les ruisseaux secs et les aires de biorétention deviendront des corridors de biodiversité, permettant à la faune et la flore de se développer. Ils deviendront un lien entre le Fleuve et le quartier et joueront un rôle de filtration des eaux, lors d'épisodes de pluies diluviennes, avant leur arrivée dans le parc de la Promenade-Bellerive.

Des parcs aux accès universels

Les travaux amélioreront l'accessibilité universelle des parcs et de leurs installations. La réfection des sentiers permettra également un accès plus fluide au parc de la Promenade-Bellerive.



Le mobilier, qui demeurera sur place en permanence, sera accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, l'éclairage des deux parcs permettra d'améliorer la visibilité et le sentiment de sécurité.



Les sentiers principaux et la piste cyclable seront déneigés pendant l'hiver. Des toilettes autonettoyantes doubles seront installées au parc Pierre-Tétreault. Accessibles universellement, elles seront fonctionnelles toute l'année.



Le processus participatif mené en 2023 a sollicité 16 organismes du quartier et permis de consulter 334 personnes, dont des aîné(e)s, des enfants et des adolescent(e)s, sur leurs besoins et aspirations pour le Pôle récréatif Bellerive. Les aménagements des deux parcs sont ainsi inspirés des besoins de la communauté.

Pour lire le rapport



