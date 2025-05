Ensemble pour des quartiers vivants, inclusifs et solidaires - Un tout nouveau Plan d'action intégré en développement social pour MHM

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - C'est en présence de nombreux représentant(e)s des organismes et institutions du milieu qu'était lancé, le 2 mai dernier, le nouveau Plan d'action intégré en développement social (PIDS). Élaboré sur quatre axes et échelonné sur un horizon de cinq ans, ce plan permettra à l'arrondissement et au milieu de se concerter au niveau des décisions et des actions à prendre pour améliorer la qualité de vie des personnes qui y habitent, particulièrement celles en situation de vulnérabilité.

Les organismes, les partenaires et les équipes de l'arrondissement étaient fiers de lancer leur Plan d'action intégré en développement social 2025-2030. (Groupe CNW/Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal))

Le succès de cette démarche collaborative, échelonnée sur un peu plus d'un an, repose en grande partie sur le dynamisme des organismes communautaires qui jouent un rôle clé en développement social dans l'arrondissement. Près de 600 personnes, dont des groupes de jeunes, ont participé à la consultation, notamment lors d'un grand forum qui a réuni, l'automne dernier, une centaine de personnes du milieu communautaire et de la santé.

« Ce plan ambitieux traduit notre engagement à faire de notre arrondissement un milieu vivant, inclusif et solidaire. Il servira de levier pour aller chercher davantage de ressources et solidifier le réseau d'entraide de notre territoire. Nous avons deux volontés principales ; offrir un meilleur réseau d'aide aux personnes en situation de précarité tout en améliorant la cohabitation sociale, et que ce plan serve de legs aux prochaines administrations. », a souligné la conseillère de la Ville et élue du district Maisonneuve-Longue-Pointe, Mme Alia Hassan-Cournol.

L'élaboration du PIDS a été guidée par les principes suivants :

La transversalité afin d'assurer une cohérence avec l'ensemble des plans locaux et régionaux; Une vision d'avenir pour rehausser la résilience économique, sociale et écologique (Montréal 2030): La transition écologique (réduction des GES, augmenter la résilience, mobiliser la population ADS+, cette approche qui prend en compte les droits et les besoins des groupes de personnes souvent exclues en fonction de leurs différences.

Le plan intégré vise trois grands objectifs. Le premier est de favoriser la complémentarité et la cohérence des actions au sein des différentes directions de l'arrondissement et des partenaires du milieu. Il vise également à permettre de développer un langage commun et de concevoir une vision partagée en matière de développement social. Et finalement, à renforcer le travail de collaboration et de concertation avec l'ensemble des partenaires.

Quatre axes prioritaires

Le PIDS présente les transformations et les changements souhaités en matière de développement social en fonction de quatre axes prioritaires : l'alimentation, l'habitation, le tissu communautaire ainsi que la qualité et le milieu de vie.

Chaque axe dispose d'un but ultime. Dans le cas de l'axe Alimentation, le but ultime est de faire en sorte que les populations vulnérables aient davantage accès à une alimentation saine dans de multiples points de service. Il est notamment question, à long terme, de développer des points de service multidisciplinaires et complémentaires afin de desservir l'ensemble du territoire, d'offrir davantage de services d'aide alimentaire accessibles et adaptés aux besoins de la population. De plus, on vise de renforcer la sécurité alimentaire des populations vulnérables. L'agriculture urbaine est mise à contribution pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire.

Quant à l'axe Habitation, le but ultime est d'offrir davantage accès à de l'habitation adaptée, abordable et sécuritaire pour les populations en situation d'habitation précaire ou en situation d'itinérance. L'arrondissement, ainsi que le milieu communautaire et de la santé, viseront à solidifier leur collaboration à l'égard des actions de salubrité à instaurer, afin de réduire les enjeux d'insalubrité des logements, et de renforcer la lutte à l'éviction des locataires. L'arrondissement contribuera au processus de développement de nouveaux projets en habitation, et ainsi, à l'augmentation de l'offre de logements de qualité qui répondent aux besoins des plus vulnérables.

L'axe sur le Tissu communautaire vise à ce que les organismes communautaires bénéficient d'une légitimité et d'une stabilité accrues. L'arrondissement s'engage à renforcer son écoute et à solliciter davantage le recours à l'expertise du milieu communautaire, à optimiser l'accès aux locaux pour les organismes et à agir en facilitateur dans les démarches relatives aux enjeux de financement gouvernementaux. De son côté, la population s'implique davantage auprès des organismes.

Le dernier axe, celui portant sur la Qualité et milieu de vie, a pour objectif ultime que la population habite des quartiers doux. À long terme, l'arrondissement et la population s'engagent à embellir les quartiers. Pour sa part, la population façonne les quartiers à son image et se sent en sécurité dans ses quartiers.

La suite

Le PIDS sera évalué tous les ans par un comité de suivi auquel sera associé un plan de travail interne détaillé. Sa mise en œuvre reposera sur une étroite collaboration entre les citoyen(ne)s, tous les services de l'arrondissement, les organismes communautaires, privés et institutionnels, les Tables de quartier, les tables sectorielles et les comités qui œuvrent sur son territoire.

Le développement social, une responsabilité partagée

La Ville de Montréal et l'arrondissement remplissent leur mission en développement social en complémentarité avec le gouvernement du Québec, qui est maître d'œuvre en la matière.

Ces dernières années, l'arrondissement a été confronté à des enjeux sociaux de plus en plus complexes et une hausse de la pauvreté et des inégalités au sein de la population. C'est la raison pour laquelle l'arrondissement a pris l'initiative avec ce plan d'action d'arrimer davantage les actions des partenaires du milieu, dans le cadre de sa mission municipale et dans les limites de ses ressources.

Pour consulter le Plan d'action intégré en développement social

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

