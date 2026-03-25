MHM finaliste au concours Les Plumes d'excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est fier d'être finaliste au concours Les Plumes d'excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec, dans la catégorie Participation publique, pour sa démarche participative pour l'élaboration du Plan de développement d'une communauté nourricière 2025-2030.

Une volonté de coconstruire un PDCN avec la communauté

Cette démarche collaborative, échelonnée de mars 2024 à juillet 2025, visait à mobiliser les gens de l'arrondissement qui produisent, distribuent et consomment la nourriture, à créer un système alimentaire durable, local et résilient, qui ne laissait personne derrière.

La volonté de coconstruire un plan avec la communauté a mené l'arrondissement à constituer un comité de pilotage regroupant 12 organisations et des représentant(es) de l'arrondissement. Un comité consultatif constitué de 20 organismes et des citoyen(ne)s a aussi été mis sur pied pour les connaissances et l'expérience du milieu en lien avec les différents volets du système alimentaire, soit la production, la transformation, la distribution, la consommation et la gestion et valorisation des déchets.

Le démarche a permis de faire participer 500 personnes par le biais d'un questionnaire en ligne, d'ateliers de cuisine, d'échanges et de jeux ainsi qu'un grand forum citoyen.

Le plan d'action, qui repose sur l'engagement des membres de la communauté nourricière, se décline en 24 actions qui seront déployées sur un horizon de cinq ans.

Les lauréat(e)s seront dévoilé(e)s lors du Gala des Plumes d'excellence le 7 mai prochain.

Pour consulter le Plan de développement de la communauté nourricière de MHM.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Renseignements : Julie Bellemare, Agente de recherche, T. 514 294-6820, [email protected]