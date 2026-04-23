À MHM, on prend soin de notre patrimoine! - Investissement de 6 M$ pour rénover l'ancien marché Maisonneuve

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve annonce aujourd'hui que l'ancien marché Maisonneuve fera l'objet de travaux de réfection à partir du 4 mai. Cet édifice, classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel en raison de son histoire et son architecture, montre des signes de vieillissement. La Ville de Montréal et l'arrondissement investissement une somme de 6 M$ provenant en partie du Fonds pour la restauration des immeubles municipaux patrimoniaux pour effectuer des travaux de restauration ciblant des enjeux de sécurité et de pérennité.

Dès le 4 mai prochain, des travaux de réfection seront entrepris à l'ancien marché Maisonneuve (Groupe CNW/Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal))

« Chaque jour, nous posons des gestes concrets pour préserver les infrastructures de notre arrondissement. Notre patrimoine est une richesse collective, et nous avons la responsabilité de le protéger. C'est pourquoi nous investissons pour entretenir l'Ancien marché Maisonneuve, le mettre en valeur et offrir un milieu de vie plus beau, plus propre et à la hauteur de nos ambitions collectives. » - Chantal Gagnon, mairesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Des corrections de déficiences majeures

Les travaux visent à corriger des déficiences majeures du bâtiment, notamment en matière de sécurité, de durabilité, d'accessibilité universelle et de résilience des infrastructures municipales. Parmi la liste des travaux qui seront effectués, on retrouve :

Le remplacement de l'entrée d'eau ;

La mise aux normes des issues latérales ;

Des travaux de réaménagement d'une partie du sous-sol et du rez-de-chaussée ;

L'ajout d'un nouvel escalier d'issue entre le rez-de-chaussée et le 2 e étage ;

étage ; La mise à niveau de l'ascenseur ;

La réfection de la toiture des marquises ;

Le scellement des fenêtres en bois ;

La sécurisation des plafonds ;

L'ignifugation des structures non conformes ;

La décontamination des zones d'intervention ;

La correction de déficiences mineures diverses.

Le Centre communautaire, culturel, social et éducatif (CCSE) Maisonneuve tient l'ensemble de ses activités à l'ancien marché public. La séquence des travaux a été planifiée de manière à réduire au maximum les impacts sur les activités de l'organisme.

C'est la firme Perrault Architecture (Atelier Urban Face) qui a préparé les plans et devis et qui se chargera de la surveillance des travaux. Les firmes de génie Parallèle 54 inc. Groupe Carbonic inc., EXP inc et.Morin

Consultants & Associés sont également impliquées. Pour sa part, Constructions Seni réalisera les travaux de réfection dont la fin est prévue au printemps l'an prochain.

Une histoire fascinante

L'ancien marché public Maisonneuve est un édifice de style beaux-arts qui a été construit entre 1912 et 1914, selon les plans de l'architecte et ingénieur Marius Dufresne. Plusieurs familles de maraîchers y tiendront un kiosque, dont la famille Dauphinais qui était propriétaire d'une fruiterie.

L'année 1962 marquera la fin des activités de l'ancien marché. La Ville de Montréal songera à le démolir, puis se ravisera pour le transformer afin qu'il accueille le Bureau de la circulation qui est responsable de la sécurité routière. Il servira aussi d'annexe à l'École de police de Montréal. En 1980, ce fut au tour du Centre culturel et sportif de l'Est (CCSE) d'y élire domicile.

Pour consulter la page web dédiée aux travaux de réfection

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Renseignements : Julie Bellemare, Agente de recherche, T. 514 294-6820, [email protected]