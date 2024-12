MHM célèbre la gastronomie locale avec le lancement du livre Mange ton quartier!

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le lancement du livre Mange ton quartier a réuni près de 90 participant(e)s le samedi 14 décembre dernier à la bibliothèque Maisonneuve.

Le livre Mange ton quartier est un ouvrage qui compile de nombreuses recettes préférées des résident(e)s du quartier, illustrant le savoir-faire culinaire local et les histoires de cuisine qui façonnent la communauté de l'arrondissement.

Véritable hommage à la gastronomie de quartier, le lancement du livre a eu lieu lors d'un événement convivial où les participant(e)s ont eu l'occasion de déguster quelques recettes compilées. Chaque invité(e) a également reçu une copie du livre!

« On en apprend beaucoup sur une communauté en observant son rapport à l'alimentation. Les recettes proposées dans le livre sont à l'image de l'histoire de MHM ; rassembleuses et touchantes. Cette initiative nous rappelle les rôles essentiels qu'occupent les ressources d'aide dans l'arrondissement. Ça donne faim! », souligne le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Ce projet a été financé par l'Union des municipalités du Québec et le gouvernement du Québec, et réalisé en collaboration avec plusieurs acteurs locaux, dont le Chic Resto Pop, le Carrefour Familial Hochelaga et La Maison des Familles de Mercier-Est

Le livre Mange ton quartier est maintenant disponible pour emprunt à la bibliothèque Maisonneuve.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Source : Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Renseignements : Lauriane Chatelain, Chargée de communicationCell : 514 219-1959, [email protected]