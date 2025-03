OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Au Canada, il est illégal de vendre ou de promouvoir des produits de santé naturels qui contiennent des médicaments d'ordonnance. Pour Santé Canada, cette question est d'une importance capitale et le Ministère met tout en œuvre pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.

MFH International Enterprise Inc., opérant sous le nom de Male & Female Harmony (une chaine de boutiques pour adultes à Burnaby, Richmond et Vancouver, en Colombie-Britannique) a été reconnue coupable de trois chefs d'accusation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour la vente de médicaments sur ordonnance favorisant la performance sexuelle, emballés de manière trompeuse comme des produits de santé naturels.

Le 3 mars 2025, MFH International Enterprise Inc. a écopé d'une amende totalisant environ 1,07 million de dollars, payable sur cinq ans, et d'une ordonnance de probation de 24 mois. Les accusations ont été portées en raison des manquements répétés et de la vente illégale continue de produits de santé naturels dangereux, malgré les multiples avertissements de Santé Canada.

En 2021, dans le cadre de son enquête, Santé Canada a saisi les produits Harmony et Passion Fem dans divers points de vente Harmony pour hommes et femmes. Les tests effectués par Santé Canada ont confirmé que les produits contenaient des taux élevés de médicaments sur ordonnance contre la dysfonction érectile, soit du tadalafil dans Harmony et du sildénafil dans Passion Fem. Ces médicaments ne doivent être utilisés que sur les conseils et sous la supervision d'un professionnel de la santé, puisqu'ils servent à traiter des affections précises et peuvent causer de graves effets secondaires. Les produits sur ordonnance non déclarés peuvent causer de graves problèmes de santé. Au Canada, ils ne peuvent être vendus légalement aux consommateurs que sur ordonnance.

Après la saisie du produit en 2021, Santé Canada a suspendu la licence de produit de santé naturel du produit Harmony et a émis un avis public. Le Ministère avait déjà suspendu la licence de produit de santé naturel et émis un avis public pour Passion Fem en 2019 dans le cadre de mesures prises avant l'enquête et indépendantes de celle-ci.

Au Canada, de nombreuses personnes font usage de produits de santé naturels au quotidien. Ainsi, il importe qu'elles puissent faire confiance aux produits qu'elles utilisent. Santé Canada encourage les consommateurs à s'abonner à la base de données sur les rappels et les alertes à la sécurité pour obtenir des renseignements à jour sur la saisie et le rappel de produits de santé dangereux. Les consommateurs sont en outre invités à signaler à Santé Canada de tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé, ainsi que toute activité illégale présumée impliquant des produits de santé.

SOURCE Santé Canada (SC)

