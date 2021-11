Meurtre d'un adolescent dans St-Michel : l'opposition officielle réclame des actions rapides

QUÉBEC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les porte-paroles de l'opposition officielle pour la métropole et en matière de sécurité publique, MM. Frantz Benjamin et Jean Rousselle déplorent le récent décès d'un adolescent de 16 ans du quartier St-Michel, à Montréal, et demandent au gouvernement de prendre action rapidement pour prévenir ces fusillades de plus en plus fréquentes.

Alors que le premier ministre Legault déclare qu'il ne reconnaît pas Montréal dans ces actes de violence, M. Benjamin lui reproche d'être totalement déconnecté de la métropole. Celui-ci s'inquiète aussi de l'inaction de la ministre responsable de la région métropolitaine dans ce dossier, Mme Chantal Rouleau.

Pour sa part, M. Rousselle reproche à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, d'avoir beaucoup trop tardé avant de prendre action alors que, dans ce genre de situation, chaque jour, chaque heure compte. Le député de Vimont réitère également que le gouvernement caquiste ne doit plus se contenter de mesures policières, mais il doit aussi agir en prévention et cela passe par un financement important à nos organismes communautaires.

En effet, l'opposition officielle propose que des mesures fortes soient mises en place, non seulement en interventions policières, mais en prévention également. Elle propose, entre autres, que, pour chaque dollar investi dans l'opération CENTAURE, la même somme soit octroyée en aide aux organisations communautaires qui œuvrent en prévention.

« Dans son récent discours d'ouverture, à l'Assemblée nationale, pas une fois le premier ministre n'a prononcé un mot sur la métropole! Cela en dit long sur l'intérêt de François Legault sur les enjeux de sécurité dans nos quartiers. »

-Frantz Benjamin, député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole.

« La prolifération de fusillades n'est pas un enjeu exclusif à Montréal. Au prorata, il y a plus d'événements impliquant des armes à feu à Laval que dans la métropole. Où sont le ministre responsable de Laval, Benoit Charrette, et le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, pour sonner l'alarme afin de protéger les citoyens de Laval? »

-Jean Rousselle, député de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique.

