MONTRÉAL, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de prêt responsables pour les emprunteurs de quasi premier ordre, est dorénavant le fournisseur de financement de détail flexible au point de vente (« PDV ») dans les 34 magasins Meubles RD à travers le Québec.

Grâce à sa plateforme de financement numérique au PDV exclusive, Fairstone PurplPayMD, la Financière Fairstone procure aux clients de Meubles RD des options de financement flexibles, sécuritaires, simples et sans papier, qui leur permettent de recevoir une décision de crédit en quelques minutes.

« S'associer à la Financière Fairstone pour offrir des modalités de paiement flexibles en ligne et en magasin nous aide à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et à leur offrir une expérience inégalée. Notre choix s'est porté sur la Financière Fairstone pour la simplicité et l'efficacité de leur solution de financement au PDV, mais également pour leur accompagnement, leur professionnalisme et le partage des mêmes valeurs des deux institutions », explique Isabelle Beauregard, présidente-directrice générale de Meubles RD.

« Nous sommes enthousiastes de ce partenariat qui permet d'ores et déjà à tous les clients de Meubles RD de bénéficier d'une expérience de financement de détail au PDV transparente et sécuritaire pour leurs achats en ligne ou en magasin. Meubles RD constitue sans contredit un atout indéniable à notre réseau croissant de détaillants au Québec », souligne Serges Bériault, vice-président principal, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur au-delà de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada et se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2021. Plus de détails sur www.fairstone.ca/fr.

À propos de Meubles RD

Depuis 2005, Meubles RD s'impose comme leader dans la vente au détail d'ameublement au Québec. C'est en offrant à ses clients une expérience de magasinage chaleureuse, dans une ambiance sans décor tape-à-l'œil, que Meubles RD se démarque. En réduisant ses coûts d'exploitation et en coupant les intermédiaires, elle peut afficher des prix inégalés sur les produits de qualité, en provenance de plusieurs compagnies reconnues à travers le monde. Bien que Meubles RD concentre une bonne part de ses activités sur la vente de meubles neufs et de qualité, elle développe également ses propres gammes de produits, dans les secteurs des meubles (Flexi), matelas (Loop) et électroménagers (Alpha), avec des fabricants de renom. Aujourd'hui, Meubles RD est un réseau de plus d'une trentaine de succursales, bien implanté aux quatre coins du Québec, qui embauche plus de 500 personnalités dynamiques. Pour plus d'information : www.meublesrd.com/fr

